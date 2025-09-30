Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

Bhimsen Waterfall: भीमसेन वॉटरफॉल से बरामद हुआ युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप

Bhimsen Waterfall: छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर स्थित भीमसेन वॉटरफॉल में सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 30, 2025

सेल्फी के चक्कर में हादसा

सेल्फी के चक्कर में हादसा

Bhimsen Waterfall: छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर स्थित तोगपाल थाना क्षेत्र के भीमसेन वॉटरफॉल में रविवार को सेल्फी लेने के दौरान 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान विकास मरकाम (निवासी ग्राम चिउरवाड़ा) के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, युवक सेल्फी लेने के दौरान पैर फिसलने से वॉटरफॉल में गिर पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही रात में ही एसडीओपी व दरभा टीआई ने एसडीआरएफ की टीम को मौके पर रवाना किया। यह इलाका नक्सल प्रभावित और ओडिशा बॉर्डर से सटा होने के कारण जवानों को पुलिस बल की सुरक्षा में भेजा गया।

Bhimsen Waterfall: सोमवार सुबह से एसडीआरएफ टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। घंटों की मशक्कत के बाद शाम करीब छह बजे युवक का शव वॉटरफॉल से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

Updated on:

30 Sept 2025 02:09 pm

Published on:

30 Sept 2025 02:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Bhimsen Waterfall: भीमसेन वॉटरफॉल से बरामद हुआ युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप

