Bhimsen Waterfall: भीमसेन वॉटरफॉल से बरामद हुआ युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार, युवक सेल्फी लेने के दौरान पैर फिसलने से वॉटरफॉल में गिर पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही रात में ही एसडीओपी व दरभा टीआई ने एसडीआरएफ की टीम को मौके पर रवाना किया। यह इलाका नक्सल प्रभावित और ओडिशा बॉर्डर से सटा होने के कारण जवानों को पुलिस बल की सुरक्षा में भेजा गया।