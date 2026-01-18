18 जनवरी 2026,

रविवार

जगदलपुर

Breaking: सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत, स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलटी, 4 की हालत गंभीर

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में स्कॉर्पियो के पलटने से तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में चार युवकों को बचाया गया है…

Google source verification

जगदलपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jan 18, 2026

CG Accident News

सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत (photo-patrika)

CG Breaking News: जगदलपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। क्रिकेट में मैच जीतने के बाद जश्न मनाने के बाद वापस घर लौट रहे युवकों की स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में तीन की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार कांच तोड़कर बाहर निकले। चारों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे देर रात की बताई जा रही है।

CG Breaking News: अनियंत्रित कार पानी में जा गिरी

जानकारी के अनुसार क्रिकेट खिलाड़ियों से भरी स्कॉर्पियो कार कालीपुर इलाके में हादसे का शिकार हो गई। कार कालीपुर के तालाब में पलट गई और सीधे पानी में जा गिरी। कार में कुल सात युवक सवार थे, इनमें से तीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार गंभीर रूप से घायल है। हादसे की खबर से जगलपुर में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है।

जीत का जश्न मनाने गए थे जंगल

प्रांरभिक जानकारी के अनुसार युवकों की क्रिकेट टीम ग्राम कालीपुर में आयोजित प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। मैच जीतने के बाद सभी युवक जश्न मनाने जंगल की ओर गए, जहां उन्होंने शराब का सेवन किया। इसके बाद रात करीब 9 बजे वे मनीष को घर छोड़ने शहर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान तालाब के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और सीधे पानी में जा गिरी।

दम घुटने से मौत

हादसे में भावेश नागे और शेखर नागे कार से बाहर नहीं निकल पाए और पानी में दम घुटने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मनीष नेवर किसी तरह बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसे तुरंत महारानी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। तीनों मृतक युवक 25 से 30 वर्ष की उम्र के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मदद कर युवकों को बाहर निकाला। लेकिन एक की अस्पताल में पहुंचने से पहले मौत हो गई।

Published on:

18 Jan 2026 01:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Breaking: सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत, स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलटी, 4 की हालत गंभीर

