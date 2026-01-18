Breaking: सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत, स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलटी, 4 की हालत गंभीर

हादसे में भावेश नागे और शेखर नागे कार से बाहर नहीं निकल पाए और पानी में दम घुटने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मनीष नेवर किसी तरह बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसे तुरंत महारानी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। तीनों मृतक युवक 25 से 30 वर्ष की उम्र के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मदद कर युवकों को बाहर निकाला। लेकिन एक की अस्पताल में पहुंचने से पहले मौत हो गई।