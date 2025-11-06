बस्तर की उड़ान ठप, रायपुर-विशाखापट्टनम और ओडिशा रूट पर अटकी मांग, 2 साल से जनप्रतिनिधियों की चुप्पी

वि मानन मामलों के जानकार बताते हैं कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम 2.0 और वीजीएफ के तहत केंद्र सरकार फ्लाइट के टिकट पर बेस रेट पर ही सब्सिडी देती है। यह दर प्रति किमी की दूरी के हिसाब से तय होती है। अगर एक फ्लाइट में आने-जाने में दो सीट खाली रहती है तो सरकार जगदलपुर से रायपुर की एविएशन दूरी के हिसाब से भुगतान करेगी। यह दर प्रति सीट 1800 से 2000 तक होती है। हालांकि इस पर कंपनियों का कहना है कि सीटें खाली जाएं ऐसा कम ही होता है पर सब्सिडी रेट होने से यात्रियों को भी फायदा होता है। यही कारण है कि कंपनियां बेहतर रिस्पांस के लिए स्कीम के तहत संचालन चाहती हैं।