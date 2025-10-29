Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

CG Ganja Seized: NH-63 पर नाकाबंदी में पकड़ा गया ट्रक, लाखों का गांजा बरामद, तस्कर भी चढ़ा पुलिस के हत्थे

CG Ganja Seized: बस्तर जिले के नगरनार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ओडिशा से भोपाल ले जाए जा रहे 7.31 लाख रुपये के गांजा को जब्त किया।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 29, 2025

CG Ganja Seized (photo source- Patrika)

CG Ganja Seized (photo source- Patrika)

CG Ganja Seized: नगरनार पुलिस ने ट्रक द्वारा ओडिशा से बस्तर के रास्ते भोपाल मप्र ले जाया जा रहा लाखो रूपए का गांजा बरामद करने में सफलता प्राप्त किया है। नगरनार थाना प्रभारी संतोष सिंह से मिली एमपी 09 जीएच 4428 में अवैध रूप से गांजा रखकर ओडिशा से जगदलपुर की ओर परिवहन कर रहा है।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम के द्वारा ग्राम धनपुंजी फारेस्ट नाका एनएच 63 में नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक गोल्डन ब्राउन कलर की आयशर कंपनी का ट्रक क्रं एमपी 09 जीएच 4428 आता दिखाई दिया जिसे रोकने पर मुराद साह, उम्र 30 वर्ष निवासी राजगढ़ मध्यप्रदेश को पकड़ा गया।

CG Ganja Seized: ट्रक की डाला को चेक करने पर टनफिक्स पेचिंग मास (रिफेक्टरी मटेरियल) से भरा प्लास्टिक बैग के बीच प्लास्टिक बोरी एवं थैला में छिपाकर रखा 73.080 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ जिसकी कीमत 7.31 लाख रूपए बताया जा रहा है। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 11:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG Ganja Seized: NH-63 पर नाकाबंदी में पकड़ा गया ट्रक, लाखों का गांजा बरामद, तस्कर भी चढ़ा पुलिस के हत्थे

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Kutumsar Cave: कांगेर घाटी में बारिश का असर, पर्यटकों को अभी नहीं मिलेगी गुफा में एंट्री

कुटुमसर गुफा (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Death By Injection: इंजेक्शन लगते ही मासूम की मौत, स्वास्थ्य केंद्र में मचा हंगामा, डॉक्टर-नर्स ने लगाए गंभीर आरोप

Death By Injection (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Cyclone Montha Update: बस्तर में मोंथा चक्रवात का कहर… 3 दिन और बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

Cyclone Montha Update (photo source- patrika)
जगदलपुर

CG News: नक्सली संगठन को एक और करारा झटका, दो सबसे वरिष्ठ नक्सली नेताओं ने किया सरेंडर

CG News: नक्सली संगठन को एक और करारा झटका, दो सबसे वरिष्ठ नक्सली नेताओं ने किया सरेंडर
जगदलपुर

Bastar Olympics 2025: बस्तर ओलंपिक का जिलास्तरीय शुभारंभ आज से, 43 हजार से अधिक प्रतिभागी दिखाएंगे हुनर

Bastar Olympics 2025 (Photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.