CG Ganja Seized: NH-63 पर नाकाबंदी में पकड़ा गया ट्रक, लाखों का गांजा बरामद, तस्कर भी चढ़ा पुलिस के हत्थे

CG Ganja Seized: नगरनार पुलिस ने ट्रक द्वारा ओडिशा से बस्तर के रास्ते भोपाल मप्र ले जाया जा रहा लाखो रूपए का गांजा बरामद करने में सफलता प्राप्त किया है। नगरनार थाना प्रभारी संतोष सिंह से मिली एमपी 09 जीएच 4428 में अवैध रूप से गांजा रखकर ओडिशा से जगदलपुर की ओर परिवहन कर रहा है।