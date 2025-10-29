CG Ganja Seized: NH-63 पर नाकाबंदी में पकड़ा गया ट्रक, लाखों का गांजा बरामद, तस्कर भी चढ़ा पुलिस के हत्थे

CG Ganja Seized (photo source- Patrika)
CG Ganja Seized: नगरनार पुलिस ने ट्रक द्वारा ओडिशा से बस्तर के रास्ते भोपाल मप्र ले जाया जा रहा लाखो रूपए का गांजा बरामद करने में सफलता प्राप्त किया है। नगरनार थाना प्रभारी संतोष सिंह से मिली एमपी 09 जीएच 4428 में अवैध रूप से गांजा रखकर ओडिशा से जगदलपुर की ओर परिवहन कर रहा है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम के द्वारा ग्राम धनपुंजी फारेस्ट नाका एनएच 63 में नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक गोल्डन ब्राउन कलर की आयशर कंपनी का ट्रक क्रं एमपी 09 जीएच 4428 आता दिखाई दिया जिसे रोकने पर मुराद साह, उम्र 30 वर्ष निवासी राजगढ़ मध्यप्रदेश को पकड़ा गया।
CG Ganja Seized: ट्रक की डाला को चेक करने पर टनफिक्स पेचिंग मास (रिफेक्टरी मटेरियल) से भरा प्लास्टिक बैग के बीच प्लास्टिक बोरी एवं थैला में छिपाकर रखा 73.080 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ जिसकी कीमत 7.31 लाख रूपए बताया जा रहा है। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
