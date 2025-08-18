आज से ठप रहेंगी स्वास्थ्य सेवाएं, जिले के 904 एनएचएम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, जानें मामला…

इससे पहले 1 मई, 16 और 17 जुलाई को आंदोलन किया था, 15 अगस्त तक भी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के घोषणा पत्र में नियमितिकरण का घोषणा किया गया था, आज पर्यंत पूर्ण नहीं किया गया है, जिसे लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए 904 कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष संतोष सिंह, जिला प्रवक्ता मनीष देवांगन और जिला सचिव टुमेश्वर गजभिये व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।