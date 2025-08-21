CG News: राजस्व निरीक्षकों की हड़ताल पर प्रशासन सख्त, वेतन कटौती की दी चेतावनी

वर्तमान समय में 90 फीसदी शासन की योजनाएं ऑनलाइन ही हो रही हैं। राजस्व निरीक्षकों की हड़ताल को तीन दिन बीत चुके हैं, शासन की ओर से अब तक संघ को किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला है। ऐसे में निरीक्षकों का विरोध आगे भी जारी रहने की बात कही जा रही है, लेकिन इन सब के बीच आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तहसील कार्यालय में गिने चुने लोग ही पहुंच रहे हैं।