जगदलपुर

CG News: राजस्व निरीक्षकों की हड़ताल पर प्रशासन सख्त, वेतन कटौती की दी चेतावनी

CG News: प्रशासन ने साफ किया है कि यदि निरीक्षक अपनी हड़ताल खत्म कर काम पर नहीं लौटते, तो वेतन रोकने के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 21, 2025

वेतन कटौती की चेतावनी (Photo source- Patrika)
वेतन कटौती की चेतावनी (Photo source- Patrika)

CG News: राजस्व निरीक्षकों की हड़ताल का असर अब आम लोगों पर साफ दिखने लगा है। ऑनलाइन कामकाज ठप पड़ने से विभिन्न राजस्व प्रकरण लंबित हो गए हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग परेशान हो रहे हैं। निरीक्षक अपनी लंबित मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और केवल मैनुअल कामकाज कर रहे हैं। प्रशासन ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए वेतन कटौती तक की चेतावनी दी है।

CG News: मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन

प्रशासन ने साफ किया है कि यदि निरीक्षक अपनी हड़ताल खत्म कर काम पर नहीं लौटते, तो वेतन रोकने के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। वहीं निरीक्षक संघ का कहना है कि उनकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है राजस्व निरीक्षक की ओर से ज्ञापन सौंपते हुए ऑनलाइन काम का बहिष्कार किया है, और केवल मैनुअल कार्य करने की बात कही है।

ये भी पढ़ें

CG News: एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, अस्पतालों पर लटके ताले
जगदलपुर
ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई (Photo source- Patrika)

वर्तमान समय में 90 फीसदी शासन की योजनाएं ऑनलाइन ही हो रही हैं। राजस्व निरीक्षकों की हड़ताल को तीन दिन बीत चुके हैं, शासन की ओर से अब तक संघ को किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला है। ऐसे में निरीक्षकों का विरोध आगे भी जारी रहने की बात कही जा रही है, लेकिन इन सब के बीच आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तहसील कार्यालय में गिने चुने लोग ही पहुंच रहे हैं।

रामलाल यादव, किसान: हमारे नामांकन का काम तीन दिन से अटका है। अब ऑनलाइन सिस्टम बंद होने से और देरी हो रही है। फसल कटाई का समय नजदीक है, कर्ज और बीमा से जुड़े काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं।

अनिल कुशवाहा, सरकारी कर्मचारी: हमने जमीन बंटवारे का आवेदन करना था, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि ऑनलाइन एंट्री नहीं हो रही। हड़ताल खत्म होने तक का इंतजार करना पड़ेगा।

सुरेश सिंह, व्यापारी: व्यापारिक भूमि के नक्शे और रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज ऑनलाइन अपडेट न होने से हमें बैंकों में लोन पास कराने में दिक्कत हो रही है।

ये भी पढ़ें

CG News: डिप्टी CM और मंत्रियों के मुखौटे लगाकर हड़ताली बोले- वादा खिलाफी मत करो
कांकेर
संविदा स्वास्थ्यकर्मी भी आंदोलन में शामिल (Photo source- Patrika)

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2025 12:30 pm

Published on:

21 Aug 2025 12:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: राजस्व निरीक्षकों की हड़ताल पर प्रशासन सख्त, वेतन कटौती की दी चेतावनी

