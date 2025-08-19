Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोंडागांव

CG News: कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन में बैठे, जिला अध्यक्ष ने सरकार पर साधा निशाना

CG News: छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डीएनके मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि भाजपा सरकार ने डेढ़ साल बाद भी संविदा व अनियमित कर्मचारियों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया।

कोंडागांव

Laxmi Vishwakarma

Aug 19, 2025

धरने पर बैठे एनएचएम कर्मी (Photo source- Patrika)
धरने पर बैठे एनएचएम कर्मी (Photo source- Patrika)

CG News: स्थानीय डीएनके मैदान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की जिला इलाई प्रांतीय आह्वान पर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। संघ के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार पोयम बताया कि, भाजपा के घोषणा पत्र एवं मोदी की गारंटी में स्पष्ट कहा गया है कि, प्रदेश में बीजेपी के सरकार बनने के 100 दिन के भीतर समस्त अनियमित/संविदा कर्मचारियों के मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन आज सरकार के डेढ़ साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

CG News: संगठन ने खटखटाया है दरवाजा

धरने पर बैठे संविदा कर्मचारियों ने कहा कि, हमने प्रदेश के सभी 90 विधायकों, 11 सांसदों, बीजेपी के 33जिला अध्यक्षों, समस्त कैबिनेट मंत्रियों, विधान सभा अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य संचालक एवं मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों से अनेकों बार पत्र व्यवहार किया गया है।

ये भी पढ़ें

10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से NHM कर्मचारी हड़ताल पर, ठप होंगी स्वास्थ्य सेवाएं
सुकमा
एनएचएम कर्मचारी आज से हड़ताल पर रहेंगे (Photo source- Patrika)

इन्हीं मांगों को लेकर हमने पिछले माह के 16एवं 17 जुलाई को दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल भी किया था और सरकार को 15 अगस्त तक कोई ठोस निर्णय लेने के लिये समय दिया था। पर आज तक इन मांगों पर कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। इसलिए हमनें अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने का निर्णय लिया है।

प्रदर्शन कार्यों की मांगें

CG News: धरने पर बैठे संविदा कर्मचारियों की मांग है कि, संविलियन एवं स्थायीकरण,पब्लिक हेल्थ केडर की स्थापना, ग्रेड- पे निर्धारण, कार्य मूल्यांकन (सी आर) व्यवस्था में पारदर्शिता, लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति, न्यूनतम 10 लाख तक कैशलैस चिकित्सा बीमा सुविधा।

ये भी पढ़ें

आज से ठप रहेंगी स्वास्थ्य सेवाएं, जिले के 904 एनएचएम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, जानें मामला…
जगदलपुर
NHM employees indefinite strike (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 03:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / CG News: कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन में बैठे, जिला अध्यक्ष ने सरकार पर साधा निशाना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.