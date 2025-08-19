CG News: कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन में बैठे, जिला अध्यक्ष ने सरकार पर साधा निशाना

CG News: स्थानीय डीएनके मैदान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की जिला इलाई प्रांतीय आह्वान पर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। संघ के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार पोयम बताया कि, भाजपा के घोषणा पत्र एवं मोदी की गारंटी में स्पष्ट कहा गया है कि, प्रदेश में बीजेपी के सरकार बनने के 100 दिन के भीतर समस्त अनियमित/संविदा कर्मचारियों के मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन आज सरकार के डेढ़ साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
धरने पर बैठे संविदा कर्मचारियों ने कहा कि, हमने प्रदेश के सभी 90 विधायकों, 11 सांसदों, बीजेपी के 33जिला अध्यक्षों, समस्त कैबिनेट मंत्रियों, विधान सभा अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य संचालक एवं मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों से अनेकों बार पत्र व्यवहार किया गया है।
इन्हीं मांगों को लेकर हमने पिछले माह के 16एवं 17 जुलाई को दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल भी किया था और सरकार को 15 अगस्त तक कोई ठोस निर्णय लेने के लिये समय दिया था। पर आज तक इन मांगों पर कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। इसलिए हमनें अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने का निर्णय लिया है।
CG News: धरने पर बैठे संविदा कर्मचारियों की मांग है कि, संविलियन एवं स्थायीकरण,पब्लिक हेल्थ केडर की स्थापना, ग्रेड- पे निर्धारण, कार्य मूल्यांकन (सी आर) व्यवस्था में पारदर्शिता, लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति, न्यूनतम 10 लाख तक कैशलैस चिकित्सा बीमा सुविधा।