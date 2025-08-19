CG News: कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन में बैठे, जिला अध्यक्ष ने सरकार पर साधा निशाना

CG News: स्थानीय डीएनके मैदान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की जिला इलाई प्रांतीय आह्वान पर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। संघ के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार पोयम बताया कि, भाजपा के घोषणा पत्र एवं मोदी की गारंटी में स्पष्ट कहा गया है कि, प्रदेश में बीजेपी के सरकार बनने के 100 दिन के भीतर समस्त अनियमित/संविदा कर्मचारियों के मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन आज सरकार के डेढ़ साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।