CG News: डिप्टी CM और मंत्रियों के मुखौटे लगाकर हड़ताली बोले- वादा खिलाफी मत करो

CG News: कर्मचारी 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें नियमितीकरण, ग्रेड पे निर्धारण, पब्लिक हेल्थ कैडर, मेडिकल अवकाश, अनुकंपा नियुक्ति जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लग गए हैं। कई केंद्रों में स्टाफ की कमी से मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। संघ का कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा। ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र कांगे, कोषाध्यक्ष डॉ. उपासना खरे, समीक्षा सिंह, दीपक दर्रो, धनंजय बंसोड़, दिलीप साहू समेत सभी कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं।