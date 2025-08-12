CG News: 22 अगस्त को कर्मचारियों ने किया महाबंद का ऐलान, फेडरेशन ने की तैयारी तेज

CG News: 18 अगस्त से जिले के प्रमुख कार्यालयों में गेट मीटिंग कर कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। महाबंद के दिन सुबह 10:30 बजे कृषि उपज मंडी परिसर में एकदिवसीय धरना होगा, जिसमें सरकार से मोदी की गारंटी पूरा करने की मांग की जाएगी। बैठक में जिला संयोजक आर.डी. तिवारी, सहसंयोजक अजय श्रीवास्तव, विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष डॉ. अखिलेश त्रिपाठी, शैलेंद्र तिवारी, देवदास कश्यप, आनंद कुमार कश्यप, अनिल कुमार यादव, राकेश कुमार दुबे, गायत्री मरकाम, मोतीलाल वर्मा, पल्लव झा, संजय चौहान सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।