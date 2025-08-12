12 अगस्त 2025,

मंगलवार

जगदलपुर

CG News: 22 अगस्त को कर्मचारियों ने किया महाबंद का ऐलान, फेडरेशन ने की तैयारी तेज

CG News: महाबंद के दिन सुबह 10:30 बजे कृषि उपज मंडी परिसर में एकदिवसीय धरना होगा, जिसमें सरकार से मोदी की गारंटी पूरा करने की मांग की जाएगी।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 12, 2025

22 अगस्त को कर्मचारियों का महाबंद (Photo source- Patrika)
22 अगस्त को कर्मचारियों का महाबंद (Photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मोदी की गारंटी पूरी न होने पर दूसरे चरण के आंदोलन के तहत 22 अगस्त को कर्मचारियों का महाबंद करने का ऐलान किया है। इस दिन स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय और वाहन सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी।

CG News: हर कर्मचारी जगदलपुर में होगा एकजुट

फेडरेशन का आरोप है कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा ने प्रदेश के कर्मचारियों से केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता देने और वर्ष 2019 से बकाया एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में जमा करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के करीब दो साल बाद भी इन घोषणाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रविवार शाम 4 बजे कृषि उपज मंडी परिसर में बस्तर जिले के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों की बैठक हुई।

बैठक में संभाग अध्यक्ष गजेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। कर्मचारी वर्ग अब ठगा महसूस कर रहा है और सड़कों पर उतरने को तैयार है। 22 अगस्त को सामूहिक अवकाश लेकर हर कर्मचारी जगदलपुर में एकजुट होगा। संभाग प्रभारी कैलाश चौहान ने बताया कि सोमवार से सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश आंदोलन फॉर्म भरकर अपने कार्यालय प्रमुख को सौंपेंगे।

मोदी की गारंटी पूरा करने की मांग

CG News: 18 अगस्त से जिले के प्रमुख कार्यालयों में गेट मीटिंग कर कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। महाबंद के दिन सुबह 10:30 बजे कृषि उपज मंडी परिसर में एकदिवसीय धरना होगा, जिसमें सरकार से मोदी की गारंटी पूरा करने की मांग की जाएगी। बैठक में जिला संयोजक आर.डी. तिवारी, सहसंयोजक अजय श्रीवास्तव, विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष डॉ. अखिलेश त्रिपाठी, शैलेंद्र तिवारी, देवदास कश्यप, आनंद कुमार कश्यप, अनिल कुमार यादव, राकेश कुमार दुबे, गायत्री मरकाम, मोतीलाल वर्मा, पल्लव झा, संजय चौहान सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।

Updated on:

12 Aug 2025 01:14 pm

Published on:

12 Aug 2025 01:13 pm

CG News: 22 अगस्त को कर्मचारियों ने किया महाबंद का ऐलान, फेडरेशन ने की तैयारी तेज

