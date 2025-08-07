22 अगस्त से सभी स्कूल एवं कार्यालय होंगे बंद, कर्मचारी-अधिकारी रहेंगे हड़ताल पर, जानें मामला…

All schools-offices closed: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी 22 अगस्त को एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे। जिसकी तैयारी के लिए कोण्डागांव में फेडरेशन की एक महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को आयोजित हुई। जिसमें संगठन की कसावट और प्रचार-प्रसार के लिए जिले के टीम गठित कर पांचों विकास खंड माकड़ी, फरसगांव, केशकाल, बड़े राजपुर, कोण्डागांव में दौरा करेगा।
मोदी की गारंटी लागू करो’’ आंदोलन के अंतर्गत 22 अगस्त 2025 को प्रस्तावित जिला स्तरीय कलम बंद-काम बंद आंदोलन में सामूहिक अवकाश रहेंगे। कर्मचारियों ने बताया कि, 16 जुलाई 2025 को पूरे प्रदेश के हजारों कर्मचारी-अधिकारियों ने ‘‘मोदी की गारंटी लागू करो’’ आंदोलन में एकजुटता के साथ भाग लेकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन राज्य सरकार से लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की माँग को लेकर किया गया था। एडिशन से जुड़े कर्मचारियों ने कहा कि ,11 सूत्रीय मांगें हर कर्मचारी की आर्थिक-सामाजिक गरिमा से जुड़ी हैं।
All schools-offices closed: बैठक में जिला संयोजक शिवराज सिंह ठाकुर, निर्मल कुमार शार्दूल, लोकेश गायकवाड़, संजय सिंह ठाकुर, रामदेव कौशिक, हीरा नेताम, रमेश सोनपिपरे, कमलेश साहू, निवास नायडू, चमनलाल वर्मा, बलराम निषाद, ललीत कोर्राम, मदनलाल राठौर, सतीश शोढ़ी, सुकमन नेताम, राजकुमार मण्डावी, चन्दुलाल देशमुख जहांगीर खान, अर्चना बैनर्जी, पूजा कुंवर डी एस पोटाई, तुलसी नेताम, अमरजीत निर्मलकर सहित अन्य मौजूद रहे।