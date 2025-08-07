22 अगस्त से सभी स्कूल एवं कार्यालय होंगे बंद, कर्मचारी-अधिकारी रहेंगे हड़ताल पर, जानें मामला…

मोदी की गारंटी लागू करो’’ आंदोलन के अंतर्गत 22 अगस्त 2025 को प्रस्तावित जिला स्तरीय कलम बंद-काम बंद आंदोलन में सामूहिक अवकाश रहेंगे। कर्मचारियों ने बताया कि, 16 जुलाई 2025 को पूरे प्रदेश के हजारों कर्मचारी-अधिकारियों ने ‘‘मोदी की गारंटी लागू करो’’ आंदोलन में एकजुटता के साथ भाग लेकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन राज्य सरकार से लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की माँग को लेकर किया गया था। एडिशन से जुड़े कर्मचारियों ने कहा कि ,11 सूत्रीय मांगें हर कर्मचारी की आर्थिक-सामाजिक गरिमा से जुड़ी हैं।