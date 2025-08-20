एनएचएम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, जिले के लगभग 350 कर्मचारी आंदोलन में…

संघ के पदाधिकारियों डॉ. अमित कुमार मिरी, कौशलेश तिवारी, डॉ. रविशंकर दीक्षित, पूरन दास, हेमंत सिन्हा और भूपेंद्र साहू ने बताया कि शासन की बेरुखी से आक्रोशित कर्मचारियों ने इस बार आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ एसएनसीयू (नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई) भी बंद रखने का निर्णय लिया है। धरना स्थल पर मौजूद कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक शासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करता और लिखित आश्वासन नहीं देता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।