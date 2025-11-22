CG News: सचिव भर्ती विवाद… बोनस अंक बढ़ाने की मांग को लेकर निकली रैली, जानें पूरा मामला

इस दौरान संभागीय अध्यक्ष भोला सिंह ठाकुर ने संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन करते हुए शासन के समक्ष अपनी मांग को मजबूती से रखा गया। सचिव भर्ती में ग्रम रोजगार के हितों को दरकिनार किया गया है। वर्ष 2006 से कार्यरत सहायकों को उनकी सेवा अवधि को भर्ती में उचित वरीयता नहीं मिल रही। उन्होंने कहा- भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता, उपेक्षापूर्ण व्यवहार, और वरिष्ठता के मानकों की अनदेखी की जा रही है। मांगें पूरी न होने पर आंदोलन उग्र किया जाएगा।