Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

CG News: सचिव भर्ती विवाद… बोनस अंक बढ़ाने की मांग को लेकर निकली रैली, जानें पूरा मामला

CG News: सचिव भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने वरिष्ठता आधारित बोनस अंक बढ़ाने की मांग की है। वर्तमान में केवल 5 बोनस अंक दिए जा रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 22, 2025

सचिव भर्ती में अनियमितता का आरोप (photo source- Patrika)

सचिव भर्ती में अनियमितता का आरोप (photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ सचिव भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता, वरिष्ठता आधारित अंक वृद्धि की मांग को लेकर सड़क पर उतरे, जिसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा और जगदलपुर से सैकड़ों की संख्या में ग्राम रोजगार सहायक शामिल हुए। इनमें महिलाओं की बड़ी संख्या थी। रोजगार सहायकों ने उपज मंडी में धरना दिया और कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर शासन-प्रशासन से अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

CG News: मांगें पूरी न होने पर किया जाएगा उग्र आंदोलन

इस दौरान संभागीय अध्यक्ष भोला सिंह ठाकुर ने संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन करते हुए शासन के समक्ष अपनी मांग को मजबूती से रखा गया। सचिव भर्ती में ग्रम रोजगार के हितों को दरकिनार किया गया है। वर्ष 2006 से कार्यरत सहायकों को उनकी सेवा अवधि को भर्ती में उचित वरीयता नहीं मिल रही। उन्होंने कहा- भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता, उपेक्षापूर्ण व्यवहार, और वरिष्ठता के मानकों की अनदेखी की जा रही है। मांगें पूरी न होने पर आंदोलन उग्र किया जाएगा।

वरिष्ठता के आधार पर ग्राम रोजगार सहायकों को सचिव पद पदोन्नति की मांग

CG News: रोजगार सहायकों की भर्ती प्रक्रिया में वरिष्ठता को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और मौजूदा भर्ती में केवल 5 अंक ही वरिष्ठता के लिए दिए जा रहे हैं, जो बेहद कम हैं। जबकि पूर्व में 30 अंक अनुभव दिया जा रहाथा। साथ ही वरिष्ठता के आधार पर सचिव पदों पर पदोन्नत किया जा रहा था। शासन-प्रशासन से मध्यप्रदेश राज्य की तरह सचिव भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण आरक्षित करने की मांग भी की।

ये भी पढ़ें

बुनकर समिति बनी 40 से अधिक परिवारों की रीढ़! चरखे की खटपट में आत्मनिर्भरता की कहानी, महिलाएं मांग रही बोनस
Patrika Special News
बुनकर समिति बनी 40 से अधिक परिवारों की रीढ़(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Nov 2025 04:22 pm

Published on:

22 Nov 2025 04:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: सचिव भर्ती विवाद… बोनस अंक बढ़ाने की मांग को लेकर निकली रैली, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जिला उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला! रिजेक्ट हुआ बीमा क्लेम, अब कंपनी देगी 1.20 लाख रुपए

जिला उपभोक्ता आयोग का सख्त फैसला (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Cyber Fraud News: SIR प्रक्रिया में साइबर ठगी का अलर्ट! निर्वाचन विभाग ने जारी की गाइडलाइंस

SIR प्रक्रिया में साइबर ठगी का अलर्ट (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Vegetable Prices Hike: ठंड बढ़ते ही सब्जियों की कीमतें उछलीं, टमाटर लाल और बाकी सब्जियां 100 के पार, जानें ताजा रेट

सब्जियों की महंगाई चरम पर (photo source- Patrika)
जगदलपुर

वेस्ट मटेरियल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 32 राउंड के बाद बुझी लपटें, मचा हड़कंप

वेस्ट मटेरियल फैक्ट्री में आग (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Chemicals in green vegetables: मटर, लौकी-भिंडी में केमिकल की भरमार, रोजाना ज़हर खा रहे लोग, फिर भी नहीं हो रही जांच

हरी सब्जियों में केमिकल से सेहत पर सीधा असर (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.