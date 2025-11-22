CG News: सचिव भर्ती विवाद… बोनस अंक बढ़ाने की मांग को लेकर निकली रैली, जानें पूरा मामला

सचिव भर्ती में अनियमितता का आरोप (photo source- Patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ सचिव भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता, वरिष्ठता आधारित अंक वृद्धि की मांग को लेकर सड़क पर उतरे, जिसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा और जगदलपुर से सैकड़ों की संख्या में ग्राम रोजगार सहायक शामिल हुए। इनमें महिलाओं की बड़ी संख्या थी। रोजगार सहायकों ने उपज मंडी में धरना दिया और कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर शासन-प्रशासन से अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान संभागीय अध्यक्ष भोला सिंह ठाकुर ने संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन करते हुए शासन के समक्ष अपनी मांग को मजबूती से रखा गया। सचिव भर्ती में ग्रम रोजगार के हितों को दरकिनार किया गया है। वर्ष 2006 से कार्यरत सहायकों को उनकी सेवा अवधि को भर्ती में उचित वरीयता नहीं मिल रही। उन्होंने कहा- भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता, उपेक्षापूर्ण व्यवहार, और वरिष्ठता के मानकों की अनदेखी की जा रही है। मांगें पूरी न होने पर आंदोलन उग्र किया जाएगा।
CG News: रोजगार सहायकों की भर्ती प्रक्रिया में वरिष्ठता को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और मौजूदा भर्ती में केवल 5 अंक ही वरिष्ठता के लिए दिए जा रहे हैं, जो बेहद कम हैं। जबकि पूर्व में 30 अंक अनुभव दिया जा रहाथा। साथ ही वरिष्ठता के आधार पर सचिव पदों पर पदोन्नत किया जा रहा था। शासन-प्रशासन से मध्यप्रदेश राज्य की तरह सचिव भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण आरक्षित करने की मांग भी की।
