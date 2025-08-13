महापौर सफीरा, अध्यक्ष कविता साहू! नगर निगम की वेबसाइट पर सालों बाद भी पार्षदों तक के नाम जस के तस

बस्तर जिले को डिजिटल बस्तर बनाने की पहल चल रही है, जिसमें ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाएं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन जब आधिकारिक वेबसाइट खुद महीनों से अपडेट नहीं हुई, तो आम लोग कैसे विश्वास करें? स्थानीय निवासी राकेश कुमार कहते हैं कि वेबसाइट पर पुराने अधिकारी दिखते हैं, तो शिकायत दर्ज कराने या संपर्क करने में दिक्कत होती है। डिजिटल इंडिया का नारा अच्छा है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है।