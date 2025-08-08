CG News: पासपोर्ट के लिए बस्तर का संघर्ष जारी, दावेदारों को अब भी लगाना पड़ रहा रायपुर का चक्कर

शहर के टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर शैलेष अग्रवाल ने बताया कि स्थानीय कार्यालय के पास अधिकार सीमित है और यहां पर डॉक्यूमेंट पूरी तरह से सही होने पर ही काम हो रहा है। ऐसे में बस्तर के ऐसे लोग जिन्हें अर्जेंट में पासपोर्ट चाहिए वे सीधे रायपुर जाकर ही पासपोर्ट बनवा रहे हैं। पहले की तरह ही लोग अब भी रायपुर जाना पसंद कर रहे हैं क्योंकि वहां काम ज्यादा तेजी से हो रहा है। यहां पर एक पासपोर्ट के बनने में तीन से चार महीने का वक्त लग रहा है।