CG News: 18 वनपालों को लापरवाही बरतने का आरोप, सीसीएफ ने जारी किया नोटिस…

CG News: शासन की प्राथमिक योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर बस्तर वनमंडल के 18 वनपालों को नोटिस जारी किया गया है। वनवृत्त मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) आर.सी. दुग्गा ने सभी से जवाब तलब करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उनकी वेतनवृद्धि रोक दी जाएगी।
जानकारी के अनुसार, बस्तर वनमंडल के आठ वनपरिक्षेत्रों में पदस्थ इन कर्मचारियों की पौधरोपण कार्यक्रम और अन्य योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। वहीं, कुछ कर्मचारियों के लगातार अनुपस्थित रहने और कर्तव्यों की अनदेखी की शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं। सीसीएफ ने कहा कि शासन की योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से लागू करना सभी की जिम्मेदारी है। योजनाओं में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
CG News: संतुराम नुरेटी, डोमुराम नेताम, जयदेव मोर्य, अनिल पोयाम, सुखराम नाग, लखनराम कश्यप, घुनुराम मरकाम, लच्छुराम मरकाम, जमालु सिंह ठाकुर, दिनेश आलम, महेश पांडे, मसीयाराम आंचल, संगराम बघेल, सूरज कश्यप, संमुद साय, रायसिंह बघेल, उदयनाथ सिंह और श्रीधर नाथ। इनमें से कई पर पहले भी लापरवाही के आरोप लगे हैं।