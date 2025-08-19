CG News: 18 वनपालों को लापरवाही बरतने का आरोप, सीसीएफ ने जारी किया नोटिस…

जानकारी के अनुसार, बस्तर वनमंडल के आठ वनपरिक्षेत्रों में पदस्थ इन कर्मचारियों की पौधरोपण कार्यक्रम और अन्य योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। वहीं, कुछ कर्मचारियों के लगातार अनुपस्थित रहने और कर्तव्यों की अनदेखी की शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं। सीसीएफ ने कहा कि शासन की योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से लागू करना सभी की जिम्मेदारी है। योजनाओं में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।