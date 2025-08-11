11 अगस्त 2025,

जांजगीर चंपा

प्रशासन की लापरवाही का परिणाम… जर्जर पुल के गड्ढे से उछलकर गिरे बाइक चालक की मौत

CG News: इधर घटना के बाद आमजनों ने गैर जिम्मेदार सेतु विभाग सहित जिम्मेदारों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं।

जांजगीर चंपा

Laxmi Vishwakarma

Aug 11, 2025

प्रशासन की लापरवाही का परिणाम (Photo source- Patrika)
प्रशासन की लापरवाही का परिणाम (Photo source- Patrika)

CG News: शिवरीनारायण महानदी पुल पर गैर जिम्मेदारों के कारण दुर्घटना पर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शिवरीनारायण थाना अंतर्गत शबरी सेतू महानदी पुल पर एन एक्स संतरा कलर की पल्सर बाइक का चालक गौरव यादव पिता स्व विष्णु यादव 25 वर्ष रक्षा बंधन के दिन अपने बाइक से गिधौरी आ रहा था।

CG News: ऐसे हुई दर्दनाक मौत…

इसी दौरान शिवरीनारायण गिधौरी महानदी शबरी सेतू पुल पर अचानक उसकी बाइक की संतुलन बिगड़ गया और बाइक चालक हवा में उछलकर सेतू किनारे जा गिरा। इसके सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक की सिर पर गंभीर चोंट लगी थी और खून से लथपथ पड़ा रहा और तड़पता रहा और कुछ देर बाद उनकी दर्दनाक मौत गई।

इधर घटना के बाद आमजनों ने गैर जिम्मेदार सेतु विभाग सहित जिम्मेदारों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल विभाग द्वारा 2 वर्ष पूर्व आधा अधूरा सड़क की मरमत कराई गई थी, लेकिन लगातार प्रशासन की उदासीनता के कारण उक्त पुल और सड़क जर्जर है। जिसके कारण लगातार हादसे हो रहें है।

रोते बिलखते रहे परिजन

CG News: वहीं घटना के बाद महानदी शबरी सेतू में कुछ समय के लिए आवागमन बाधित हो गया था और घटना की जानकारी मृतक के परिजनों दिए जाने के बाद परिजन मौकै पर पहुंचे और रोते बिलखते रहे। परिवार दर्दनाक हादसे कारण से सदमे में हैं। इधर आनन-फानन में 112 डायल कर तत्काल वाहन बुलाया गया और युवक को खरौद अस्पताल भेजा गया। जहां डाक्टरों युवक को मृत घोषित कर दिया गया। जहां से शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच जुटी हुई है।

शासन-प्रशासन का ध्यान

युवक की मौत का कारण जर्जर पुल गिधौरी-शिवरीनारायण महानदी शबरी सेतू पुल बुरी तरह से जर्जर हो गया है और पुल पर जगह-जगह जानलेवा गड्ढे उभर आए हैं। पुल की ऊपरी परत उखड़ चुकी है और छड़ बाहर निकले हुए हैं। इसके चलते गिधौरी शिवरीनारायण मार्ग पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है, लेकिन शासन-प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है।

Published on:

11 Aug 2025 01:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / प्रशासन की लापरवाही का परिणाम… जर्जर पुल के गड्ढे से उछलकर गिरे बाइक चालक की मौत

