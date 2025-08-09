Chhattisgarh News: रायगढ़-घरघोड़ा एनएच पर मिला दर्दनाक मंजर, 2 युवकों की उपचार के दौरान मौत

Chhattisgarh News: बीते 6 अगस्त की रात उदय और दिनेश अपने श्रमिक मित्र राजेश यादव की बाइक से अपने दोस्त दिलेश के साथ निकला थे। दूसरे रोज यानी 7 अगस्त के पूर्वान्ह लगभग 11 बजे लाखा डैम के पास रोड के पास दोनों गिरे पडे़ थे। गंभीर चोट लगने के कारण दोनों बेहोश हो गए। उनके मुंह नाक से खून निकल रहा था। सुनील इस्पात के ठेका श्रमिक के तौर पर दोनों युवकों की पहचान होने के बाद कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।