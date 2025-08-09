Chhattisgarh News: रायगढ़-घरघोड़ा एनएच पर मिला दर्दनाक मंजर, 2 युवकों की उपचार के दौरान मौत

Chhattisgarh News: सुनील इस्पात में काम करने वाले दो श्रमिक गुरुवार की सुबह लाखा रोड में घायल हालत में मिले थे। उन्हें उपचार के लिए मेकाहारा में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़-घरघोड़ा एनएच स्थित ग्राम पंचायत लाखा रोड पर गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे दो युवक बाइक सहित सड़क किनारे रक्त रंजित हालत में पडे़ थे। उन्हें देख कर राहगिरों ने इसकी सूचना डायल 112 को दी। इससे कुछ देर में एबुलेंस पहुंची और दोनों युवकों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई।
वहीं दो घंटे बाद दूसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया। दोनों युवकों के शव को लावारिश मानते हुए जिला अस्पताल के मरच्यूरी में रखवाते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। इस दौरान पता चला की सक्ती जिला के डभरा थानांतर्गत ग्राम घगरैल निवासी उदय टंडन पिता स्व. राजकुमार टंडन (21 साल) और डभरा के ही ग्राम भांठा निवासी दिनेश रौतिया पिता अजय कुमार (22 वर्ष) लाखा से लगे ग्राम चिराईपानी स्थित सुनील इस्पात कंपनी में ठेकेदार के मातहत विगत एक साल से श्रमिक का काम करते थे।
Chhattisgarh News: बीते 6 अगस्त की रात उदय और दिनेश अपने श्रमिक मित्र राजेश यादव की बाइक से अपने दोस्त दिलेश के साथ निकला थे। दूसरे रोज यानी 7 अगस्त के पूर्वान्ह लगभग 11 बजे लाखा डैम के पास रोड के पास दोनों गिरे पडे़ थे। गंभीर चोट लगने के कारण दोनों बेहोश हो गए। उनके मुंह नाक से खून निकल रहा था। सुनील इस्पात के ठेका श्रमिक के तौर पर दोनों युवकों की पहचान होने के बाद कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।