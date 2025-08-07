sky lightning death: खेत में काम करते वक्त गिरी आकाशीय बिजली, पति-पत्नी की मौके पर मौत

पास में मौजूद कुछ ग्रामीण बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे शरण लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हादसे ने सभी को स्तब्ध कर दिया। गांव के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बिजली गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि लगा जैसे कोई बम फटा हो। हमने देखा तो राधेश्याम और रत्ना जमीन पर पड़े थे। उनके शरीर पूरी तरह झुलस चुके थे। दोनों की मौत मौक़े पर ही हो गई थी। यह मंजर देखकर लोगों की रूह कांप गई।