Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

CG News: CM का बस्तर में ‘जनजातीय जोहार’, समुदाय के लिए क्या कर रही सरकार सब बताया, जानें…

CG News: वन मंत्री केदार कश्यप ने जनजातीय समुदाय के पूर्वजों के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और सामाजिक सुधारों से प्रेरणा लेने का आव्हान युवाओं एवं भावी पीढ़ी से किया।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 16, 2025

सीएम का बस्तर में ‘जनजातीय जोहार’ (photo source- Patrika)

सीएम का बस्तर में ‘जनजातीय जोहार’ (photo source- Patrika)

CG News: धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की शनिवार को देशभर में 150वीं जयंती मनाई गई। जगदलपुर में भी इस मौके पर सिटी ग्राउंड में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के सीएम विष्णुदेव साय थे। उन्होंने मंच से जनजातीय समुदाय के सभी वीर योद्धाओं को नमन करते हुए प्रदेशभर को जनजातीय जोहार का संदेश दिया।

CG News: जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए संकल्पित

इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी सरकार प्रदेश में जनजातीय समुदाय के विकास के लिए क्या कुछ कर रही है। सीएम ने कहा कि हम जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए संकल्पित हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री का पारंपरिक सिहाड़ी माला, पगड़ी और एक विशाल गजमाला भेंट कर सम्मान किया गया, जिसने पूरे आयोजन में सांस्कृतिक उल्लास से भर दिया।

मुख्यमंत्री साय ने सिटी ग्राउंड में बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी और बिरसा मुंडा के छायाचित्र सहित जनजातीय देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने जनजातीय उत्थान और सम्मान के लिए दिवस का गुण गाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस हो चुकी है फ्यूज बल्ब

जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शनिवार को जगदलपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि अब विपक्षी दल पूरी तरह फ्यूज बल्ब हो चुके हैं। विपक्ष की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वे लगातार हार से बौखला गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कभी विपक्ष को जीत मिल जाती है, तो न वे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और न ईवीएम पर। लेकिन जैसे ही हार होती है, वे उन्हीं संस्थाओं पर उंगली उठाने लगते हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा जनता समझती है और विपक्ष की इन विरोधाभासी बातों से उनका भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। साय ने कहा कि सरकार केंद्र के मार्गदर्शन में जवाबदेह है। जनजातीय समुदाय ने सीएम का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया।

जनजातीय क्रांतिकारियों आजादी की लड़ाई में अहम योगदान

कार्यक्रम में जगदलपुर के विधायक किरण देव ने बस्तर अंचल के जनजातीय समुदाय के क्रांतिकारी जननायक शहीद गुंडाधुर, डेबरीधुर, गेंदसिंह आदि के संघर्षों एवं योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि इन महापुरुषों ने आजादी की लड़ाई और बस्तर के जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए अद्भुत त्याग किया।

कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप ने जनजातीय समुदाय के पूर्वजों के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और सामाजिक सुधारों से प्रेरणा लेने का आव्हान युवाओं एवं भावी पीढ़ी से किया। उन्होंने कहा कि इन महापुरुषों के आदर्शों पर चलकर जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और सतत संवर्धन को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

ये भी पढ़ें

छत्तीसगढ़ देखेगा भारतीय वायुसेना की शौर्यगाथा, नवा रायपुर में रजत जयंती महोत्सव के दौरान होगा ‘सूर्यकिरण एरोबैटिक शो
रायपुर
छत्तीसगढ़ देखेगा भारतीय वायुसेना की शौर्यगाथा, नवा रायपुर में रजत जयंती महोत्सव के दौरान होगा ‘सूर्यकिरण एरोबैटिक शो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 01:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: CM का बस्तर में ‘जनजातीय जोहार’, समुदाय के लिए क्या कर रही सरकार सब बताया, जानें…

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में भी उत्तर भारत जैसी प्रचंड ठंड! सामान्य से ढाई डिग्री नीचे गिरा पारा, बना सकता है नया रिकॉर्ड

नवंबर में ही टूट रहा ठंड का रेकॉर्ड (photo source- Patrika)
जगदलपुर

नक्सल संगठन को बड़ा झटका! तेलंगाना में नक्सली लीडर समेत 8 का आत्मसमर्पण, हिंसा का रास्ता छोड़ा, समाज की ओर लौटे

नक्सल संगठन को बड़ा झटका! तेलंगाना में नक्सली लीडर समेत 8 का आत्मसमर्पण, हिंसा का रास्ता छोड़ा, समाज की ओर लौटे(photo-patrika)
जगदलपुर

Dhan Kharidi: कर्मियों की हड़ताल के बीच आज से धान खरीदी की शुरुआत, अफसरों पर बढ़ा दबाव

धान खरीदी पर हावी रहेगी हड़ताल (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: दिल्ली विस्फोट के विरोध में विहिप-बजरंग दल का पुतला दहन, दोषियों को सार्वजनिक दंड की मांग

विहिप-बजरंग दल का पुतला दहन (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Children’s Day 2025: रीडिंग हैबिट्स से बदलेगी ज़िंदगी! बच्चों ने पेटिंग के जरिए दिया संदेश

विवेकानंद के बच्चों ने रीडिंग में दिखाई रुचि (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.