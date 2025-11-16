CG News: CM का बस्तर में ‘जनजातीय जोहार’, समुदाय के लिए क्या कर रही सरकार सब बताया, जानें…

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कभी विपक्ष को जीत मिल जाती है, तो न वे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और न ईवीएम पर। लेकिन जैसे ही हार होती है, वे उन्हीं संस्थाओं पर उंगली उठाने लगते हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा जनता समझती है और विपक्ष की इन विरोधाभासी बातों से उनका भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। साय ने कहा कि सरकार केंद्र के मार्गदर्शन में जवाबदेह है। जनजातीय समुदाय ने सीएम का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया।