Crime News: मां दंतेश्वरी मंदिर के पास सनसनी, 24 साल के युवक की दौड़ा-दौड़ाकर हत्या, जानें मामला…

हत्या की टाइमिंग पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को शहर में थे। जिस राजमहल परिसर तक वे पहुंचे वहां से महज 200 मीटर दूर से यह जघन्य हत्याकांड सामने आया है। मां दंतेश्वरी मंदिर के करीब हुई हत्या के दौरान बड़े पैमाने पर लोग क्षेत्र में नशाखोरी कर रहे थे लेकिन इलाके से पुलिस दूर थी। कहा जा रहा है कि इसी वजह से आरोपियों के हौसले बुलंद थे और उन्होंने मृत युवक की दौड़ा-दौड़ाकर हत्या कर दी।