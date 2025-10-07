Crime News: मां दंतेश्वरी मंदिर के पास सनसनी, 24 साल के युवक की दौड़ा-दौड़ाकर हत्या, जानें मामला…

24 साल के युवक की दौड़ा-दौड़ाकर हत्या (Photo source- Patrika)
Crime News: बस्तर पुलिस का दावा था कि दशहरा के दौरान शहर में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम रहेंगे। शुरुआत में इंतजाम दिखे भी लेकिन समय के साथ पेट्रोलिंग में सुस्ती नजर आने लगी। अब दशहरा के समापन से कुछ दिन पहले ही शहर में बड़ी वारदात हो गई है। दरअसल शनिवार रात पुराने तहसील कार्यालय में बने दसरा-पसरा में एक 24 साल के युवक की कुछ अज्ञात आरोपियों ने बेरहमी से हत्या कर दी।
हत्या की टाइमिंग पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को शहर में थे। जिस राजमहल परिसर तक वे पहुंचे वहां से महज 200 मीटर दूर से यह जघन्य हत्याकांड सामने आया है। मां दंतेश्वरी मंदिर के करीब हुई हत्या के दौरान बड़े पैमाने पर लोग क्षेत्र में नशाखोरी कर रहे थे लेकिन इलाके से पुलिस दूर थी। कहा जा रहा है कि इसी वजह से आरोपियों के हौसले बुलंद थे और उन्होंने मृत युवक की दौड़ा-दौड़ाकर हत्या कर दी।
ऐसा पैटर्न बस्तर में के लिए आम नहीं है। राजधानी रायपुर और उससे लगे इलाकों में इस तरह के प्रकरण सामने आते रहते हैं। अब शहर में हुई इस वारदात के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। इधर, विपक्षी कांग्रेस ने दशहरा के वक्त लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति पर सवाल उठाए हैं। वारदात की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
भोला सिंह राजपूत, कोतवाली टीआई: आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
Crime News: मिली जानकारी के अनुसार घटना स्थल के आसपास महुआ शराब का बाजार लगा हुआ था। जहां बड़े पैमाने पर लोग शराब पीने जुटे थे। इस पूरे इलाके में एक भी पुलिस का जवान नहीं था। इसी दौरान रेलवे कॉलोनी निवासी ऑटो चालक करण बघेल 24 वर्ष की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात तक दसरा-पसरा के सामने शराब बिक रही थी। शराबखोरी के दौरान ही चार-पांच युवकों के बीच बैठने को लेकर कहासुनी हुई, जो धीरे-धीरे मारपीट में बदल गई। विवाद बढऩे पर आरोपियों ने करण को भीतर खींचकर चाकू से हमला कर दिया। अधिक खून बहने से करण की मौके पर ही मौत हो गई।
