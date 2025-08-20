दलपत सागर मुद्दे पर कांग्रेस-भाजपा आमने सामने, हुई तूतू-मैमै, मामला पहुंचा थाने तक

CG News: दलपतसागर की स्थिति पर मंगलवार को आयोजित एक डिबेट में सियासी पारा चरम पर पहुंच गया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर नोकझोंक हुई, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया। कार्यक्रम के दौरान महापौर संजय पांडे और कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष कोमल सेना के बीच तीखी बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ी कि बात 'तू तू-मैं मैं' से होते हुए कोतवाली तक पहुंच गई।