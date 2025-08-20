Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

दलपत सागर मुद्दे पर कांग्रेस-भाजपा आमने सामने, हुई तूतू-मैमै, मामला पहुंचा थाने तक

CG News: भ्रष्टाचार के आरोप में दोनों ओर के सदस्य भड़क गए। कांग्रेस की महिला पार्षदों ने आरोप लगाया कि महापौर ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 20, 2025

पुतला दहन और एफआईआर की मांग (Photo source- Patrika)
पुतला दहन और एफआईआर की मांग (Photo source- Patrika)

CG News: दलपतसागर की स्थिति पर मंगलवार को आयोजित एक डिबेट में सियासी पारा चरम पर पहुंच गया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर नोकझोंक हुई, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया। कार्यक्रम के दौरान महापौर संजय पांडे और कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष कोमल सेना के बीच तीखी बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ी कि बात 'तू तू-मैं मैं' से होते हुए कोतवाली तक पहुंच गई।

हालांकि देर शाम तक किसी भी थाना में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हो गए हैं। नाराजगी जताते कांग्रेस जनों ने महापौर का पुतला फूंककर विरोध जताया है।

CG News: यह है मामला…

कार्यक्रम में दलपत सागर के रखरखाव और विकास को लेकर चर्चा शुरू हुई, लेकिन बात शीघ्र ही राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में बदल गई। भ्रष्टाचार के आरोप में दोनों ओर के सदस्य भड़क गए। कांग्रेस की महिला पार्षदों ने आरोप लगाया कि महापौर ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।

यह कहा महापौर ने

महापौर संजय पांडे ने कहा कि कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। दलपत सागर के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन वे सिर्फ सियासत चमकाना चाहते हैं। जनता सब समझ रही है।

उपनेताप्रतिपक्ष ने कहा

CG News: उपनेताप्रपिक्ष कोमल सेना ने कहा कि महापौर ने महिलाओं के साथ अभद्रता की और विकास के नाम पर सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है। दलपत सागर का हाल सबके सामने है। हम एफआईआर और कार्रवाई की मांग करते हैं।

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / दलपत सागर मुद्दे पर कांग्रेस-भाजपा आमने सामने, हुई तूतू-मैमै, मामला पहुंचा थाने तक

