CG News: पुलिया निर्माण में भ्रष्टाचार का नया मामला उजागर, 5 लाख खर्च के बाद भी काम ठप

CG News: कोयलिबेड़ा जनपद पंचायत अंतर्गत जयपुर पीव्ही 51 ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का नया मामला सामने आया है। गांव में विकास के नाम पर सरकारी पैसों की खुलकर बंदरबांट की जा रही है। यहां मर्काहूर जाने वाली सड़क पर पुलिया निर्माण के लिए साल 2024 में 10 लाख की राशि स्वीकृत हुई थी। अब तक काम अधूरा है।
ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच, सचिव और इंजीनियर की मिलीभगत से 7 महीने पहले ही करीब 5 लाख आहरित कर लिए गए थे। लेकिन उस राशि का उपयोग निजी कामों में किया गया और पुलिया निर्माण को अधूरा छोड़ दिया गया। ग्रामीण नीलकमल बड़ाई और पलाश मंडल ने बताया कि पैसे निकालने के बाद सड़क के बीचोंबीच सिर्फ नींव खोदकर छोड़ दी गई है, ताकि लोगों को लगे कि काम चालू है।
नींव खोदे 7-8 महीने हो चुके हैं और एक ईंट भी नहीं लगी। इससे मर्काहूर गांव आने-जाने में काफी दिक्कत हो रही है। बरसात के मौसम में समस्या और भी बढ़ गई है। इस अधूरे काम की वजह से ग्रामीणों को रोजाना भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। न कोई वैकल्पिक रास्ता है और न ही पुलिया निर्माण को लेकर कोई ठोस कार्रवाई हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच, सचिव और ठेकेदार की मिलीभगत से शासन को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। यह सब पंचायत चुनाव के पहले ही किया गया था।
CG News: इस बारे में जब सरपंच पति निताई बड़ाई से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत ने पेटी ठेकेदार पीयूष मंडल को 5 लाख का चेक दिया था। उसने सिर्फ एक गाड़ी गिट्टी डालकर काम छोड़ दिया। कई बार चेतावनी और नोटिस दिए गए, लेकिन उसने काम शुरू नहीं किया। अब वे गोंडाहुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले ने पंचायत की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से जांच की मांग की है।