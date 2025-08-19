CG News: पुलिया निर्माण में भ्रष्टाचार का नया मामला उजागर, 5 लाख खर्च के बाद भी काम ठप

नींव खोदे 7-8 महीने हो चुके हैं और एक ईंट भी नहीं लगी। इससे मर्काहूर गांव आने-जाने में काफी दिक्कत हो रही है। बरसात के मौसम में समस्या और भी बढ़ गई है। इस अधूरे काम की वजह से ग्रामीणों को रोजाना भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। न कोई वैकल्पिक रास्ता है और न ही पुलिया निर्माण को लेकर कोई ठोस कार्रवाई हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच, सचिव और ठेकेदार की मिलीभगत से शासन को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। यह सब पंचायत चुनाव के पहले ही किया गया था।