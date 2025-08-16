Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

90 लाख का इनामी नक्सली मुठभेड़ में ढेर, इंजीनियर बेटे ने किया अंतिम संस्कार, कहा- मौत का कोई दुख नहीं

CG News: मुठभेड़ में मारे गए 90 लाख के इनामी नक्सली विजय रेड्डी का अंतिम संस्कार उसके इंजीनियर बेटे ने किया।

राजनंदगांव

Laxmi Vishwakarma

Aug 16, 2025

इंजीनियर बेटे ने इनामी नक्सली पिता का किया अंतिम संस्कार (Photo source- Patrika)
इंजीनियर बेटे ने इनामी नक्सली पिता का किया अंतिम संस्कार (Photo source- Patrika)

CG News: मोहला-मानपुर। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य और 90 लाख के इनामी नक्सली लीडर विजय रेड्डी बुधवार को मुठभेड़ में मारा गया। विजय के बेटे और सिविल इंजीनियर रामकृष्ण ने मोहला-मानपुर पहुँचकर पिता का अंतिम संस्कार किया।

जानकारी के अनुसार, विजय रेड्डी ने करीब तीन दशक पहले अपने परिवार को छोड़कर नक्सल आंदोलन का रास्ता चुना था। उस समय रामकृष्ण महज़ दो साल का था। पिता के बिना ही उसने अपनी माँ, नानी और बड़े भाई के साथ आंध्रप्रदेश में परवरिश पाई।

रामकृष्ण ने बताया कि उसे अपने पिता की मौत पर कोई दुख नहीं है। उसने कहा कि शव लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई और पुलिस का पूरा सहयोग मिला। उसने यह भी कहा कि विजय ने कभी अपनी पारिवारिक ज़िम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि ना जाने कितने बच्चों को उनके पिता से वंचित कर दिया।

CG News: बावजूद इसके, रामकृष्ण ने पुत्र धर्म निभाते हुए पिता का अंतिम संस्कार किया। रामकृष्ण सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है और वर्तमान में आउटसोर्सिंग के काम से जुड़ा है। वहीं उसका बड़ा भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमटेक करने के बाद बैंक में नौकरी कर रहा है।

