90 लाख का इनामी नक्सली मुठभेड़ में ढेर, इंजीनियर बेटे ने किया अंतिम संस्कार, कहा- मौत का कोई दुख नहीं

रामकृष्ण ने बताया कि उसे अपने पिता की मौत पर कोई दुख नहीं है। उसने कहा कि शव लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई और पुलिस का पूरा सहयोग मिला। उसने यह भी कहा कि विजय ने कभी अपनी पारिवारिक ज़िम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि ना जाने कितने बच्चों को उनके पिता से वंचित कर दिया।