12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

CG News: मिलॉर्ड… से नाराजगी! वकीलों ने किया 2 कोर्ट का बहिष्कार, कई सुनवाई टली

CG News: जिला अधिवक्ता संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को बाधित करना नहीं है, बल्कि कार्यस्थल पर सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करना है।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 12, 2025

जजों के ट्रांसफर की मांग (Photo source- Patrika)
जजों के ट्रांसफर की मांग (Photo source- Patrika)

CG News: बस्तर जिला अदालत में दो जजों के कथित अनुचित व्यवहार से नाराज जिला अधिवक्ता संघ ने सोमवार से एक हफ्ते के लिए कोर्ट कार्यवाही का बहिष्कार शुरू कर दिया है। इस आंदोलन के पहले दिन सोमवार को 30 से अधिक मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई, जिसके कारण पक्षकारों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।

CG News: वकीलों के सम्मान और कार्यस्थल की गरिमा के खिलाफ

जिला अधिवक्ता संघ ने सख्त रुख अपनाते हुए मांग की है कि दोनों जजों का 15 दिन के भीतर स्थानांतरण किया जाए, अन्यथा सभी कोर्ट का अनिश्चितकाल के लिए बहिष्कार किया जाएगा। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अरुण दास ने बताया कि यह बहिष्कार 11 अगस्त से शुरू होकर 18 अगस्त तक जारी रहेगा।

ये भी पढ़ें

Bhilai News: आईआईटी भिलाई लांच करने जा रहा है स्टार्टअप प्रमोशन स्कीम, वोकल फॉर लोकल को मिलेगा बढ़ावा
भिलाई
Bhilai News: आईआईटी भिलाई लांच करने जा रहा है स्टार्टअप प्रमोशन स्कीम, वोकल फॉर लोकल को मिलेगा बढ़ावा

इसके बाद प्रशासन को दोनों जजों के स्थानांतरण के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जजों का व्यवहार वकीलों के सम्मान और कार्यस्थल की गरिमा के खिलाफ है। यह स्थिति अस्वीकार्य है और हम इसे लेकर एकजुट हैं। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं तो हम अनिश्चितकालीन बहिष्कार के लिए मजबूर होंगे।

सुनवाई न होने से पक्षकारों में निराशा

इस बहिष्कार के कारण पहले दिन अदालत में कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई टल गई, जिससे पक्षकारों में निराशा देखी गई। सबसे ज्यादा मामले परिवार न्यायालय के प्रभावित रहे। इसके बाद सिविल और क्रिमिनल मामले की सुनवाई प्रभावित हुई।

कई ऐसे भी मामले थे जिसमे कोर्ट तक पक्षकार पहुंचे और उन्हें राहत मिली थी लेकिन उन्हें आदेश नहीं मिल पाया। स्थानीय वकीलों का कहना है कि यह कदम उनके आत्मसम्मान और पेशेवर गरिमा को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। उन्होंने प्रशासन से इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने और त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है।

न्याय व्यवस्था बाधित करना उद्देश्य नहीं

CG News: जिला अधिवक्ता संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को बाधित करना नहीं है, बल्कि कार्यस्थल पर सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करना है। इस आंदोलन को अधिवक्ता समुदाय का व्यापक समर्थन प्राप्त है। हालांकि सोमवार की दोपहर इस बाहिष्कार को समाप्त करने के उपर दोनो पक्षों की चर्चा भी हुई लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल सका। इसके बाद अंत में अधिवक्ता संघ ने बहिष्कार का निर्णय यथावत रखा।

ये भी पढ़ें

मराठी को भाषिक अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग, हाईकोर्ट ने सरकार से 3 माह में मांगा जवाब
बिलासपुर
सरकार 3 महीने में मराठी को भाषिक अल्पसंख्यक दर्जा दें (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2025 01:35 pm

Published on:

12 Aug 2025 01:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: मिलॉर्ड… से नाराजगी! वकीलों ने किया 2 कोर्ट का बहिष्कार, कई सुनवाई टली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.