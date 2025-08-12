CG News: मिलॉर्ड… से नाराजगी! वकीलों ने किया 2 कोर्ट का बहिष्कार, कई सुनवाई टली

CG News: जिला अधिवक्ता संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को बाधित करना नहीं है, बल्कि कार्यस्थल पर सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करना है। इस आंदोलन को अधिवक्ता समुदाय का व्यापक समर्थन प्राप्त है। हालांकि सोमवार की दोपहर इस बाहिष्कार को समाप्त करने के उपर दोनो पक्षों की चर्चा भी हुई लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल सका। इसके बाद अंत में अधिवक्ता संघ ने बहिष्कार का निर्णय यथावत रखा।