CG News: अब सहकारी बैंक भी डिजिटल, पहली बार शुरू की गई यूपीआई की सुविधा

CG News: कलेक्टर बस्तर एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी हरिस एस के मार्गदर्शन में सोमवार को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर ने यूपीआई सुविधा शुरू की। रायपुर और दुर्ग के बाद यह प्रदेश का तीसरा सहकारी बैंक बन गया है, जिसने अपने ग्राहकों को यूपीआई की सुविधा प्रदान की है।
इसके साथ ही बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार साइबर सुरक्षा के तहत अपनी वेबसाइट dccbjagdalpur. bank. in भी लाइव कर दी है। यह कदम उठाने वाला यह प्रदेश का पहला सहकारी बैंक है। ग्राहक इस पोर्टल से डिजिटल सेवाओं और विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कलेक्टर हरिस एस ने बैंक टीम को बधाई देते हुए कहा कि लंबे प्रयासों के बाद बैंक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर लाइव हुआ है।
CG News: अब ग्राहक गूगल पे, फोनपे, व्हाट्सएप, पेटीएम जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म से यूपीआई सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। बस्तर संभाग के सात जिलों के लगभग 4 लाख ग्राहकों, जिनमें अधिकांश ग्रामीण किसान हैं, को अब छोटी-मोटी लेनदेन के लिए बैंक आने की जरूरत नहीं होगी।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंवर सिंह ध्रुव ने बताया कि इस सुविधा से बैंक डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा और फुटफॉल कम होगा। कार्यक्रम में डीडीएम नाबार्ड अभिजीत देवरी, डॉ. उषा ध्रुव, धर्मपाल केरकेट्टा, प्रतिक चिखलीकर, प्रदीप मजूमदार, संजय पांडेय आदि मौजूद थे।