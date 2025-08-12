CG News: अब सहकारी बैंक भी डिजिटल, पहली बार शुरू की गई यूपीआई की सुविधा

इसके साथ ही बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार साइबर सुरक्षा के तहत अपनी वेबसाइट dccbjagdalpur. bank. in भी लाइव कर दी है। यह कदम उठाने वाला यह प्रदेश का पहला सहकारी बैंक है। ग्राहक इस पोर्टल से डिजिटल सेवाओं और विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कलेक्टर हरिस एस ने बैंक टीम को बधाई देते हुए कहा कि लंबे प्रयासों के बाद बैंक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर लाइव हुआ है।