आकाशवाणी में पहली बार थर्ड जेंडर तनीषा की आवाज गूंजी, बोलीं- मेरे लिए एक अनमोल अनुभव रहा

CG News: जगदलपुर में आकाशवाणी का केंद्र स्थापना के बाद संभवत: यह पहला अवसर है जब कि एक थर्ड जेंडर ने यहां के रिकार्डिंग रुम में अपनी आवाज रिकॉर्ड कराई है। यह थर्ड जेंडर प्रतिनिधि है तनीषा दास। तनीषा अपने समुदाय में व्याप्त विसंगतियों व कुरीतियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हे। यह अपने समुदाय में शिक्षा व हाइजीन के प्रचार के कार्य का प्रचार करने जुड़ी हुई है।
जगदलपुर आकाशवाणी का एक प्रमुख सांयकालीन कार्यक्रम है युववाणी। इस युववाणी के हजारों श्रोता हैं। इसमें समय समय पर विविध योग्यता वाले विभुतियों के इंटरव्यू प्रसारित किए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे युवाओं को इसमें बोलने का अवसर दिया जाता है जो अपने अनुभव व नवाचार से अन्य युवाओं को प्रेरणास्पद संबोधन करते हैं। इसी कड़ी में इस मर्तबा आकाशवाणी की टीम ने तनीषा दास के कार्य का मूल्यांकन कर उन्हें आमंत्रित किया था।
तनीषा के चयन को लेकर आरफा वेलफेयर फाउंडेशन की संचालिका महफूजा हुसैन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। महफूजा ने बताया कि उनके फाउंडेसन की सदस्य तनीषा दास, जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं। संस्था का उद्देश्य यही है कि हर प्रतिभा को उचित मंच मिले, चाहे वह किसी भी वर्ग, समुदाय या लिंग पहचान से क्यों न हो। तनीषा दास आज पूरे बस्तर संभाग के लिए प्रेरणा बनी हैं।
CG News: तनीषा दास ने अपने कार्यक्रम में ‘‘बालावस्था’’ विषय पर प्रभावशाली विचार रखे। वे बताती हैं कि बचपन से ही इस मंच पर बोलने का शौक था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक ट्रांसजेंडर को भी यह अवसर मिलेगा। आज यह सपना पूरा हुआ। इसके लिए उन्होंने आकाशवाणी जगदलपुर डायरेक्टर ऋषि ठाकुर और जयेंद्र सिंह का आभार माना। बताया कि रिकॉर्डिंग के दौरान सर से मैंने प्रस्तुति की बारीकियां सीखीं, जो मेरे लिए एक अनमोल अनुभव रहा है।