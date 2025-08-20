आकाशवाणी में पहली बार थर्ड जेंडर तनीषा की आवाज गूंजी, बोलीं- मेरे लिए एक अनमोल अनुभव रहा

CG News: तनीषा दास ने अपने कार्यक्रम में ‘‘बालावस्था’’ विषय पर प्रभावशाली विचार रखे। वे बताती हैं कि बचपन से ही इस मंच पर बोलने का शौक था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक ट्रांसजेंडर को भी यह अवसर मिलेगा। आज यह सपना पूरा हुआ। इसके लिए उन्होंने आकाशवाणी जगदलपुर डायरेक्टर ऋषि ठाकुर और जयेंद्र सिंह का आभार माना। बताया कि रिकॉर्डिंग के दौरान सर से मैंने प्रस्तुति की बारीकियां सीखीं, जो मेरे लिए एक अनमोल अनुभव रहा है।