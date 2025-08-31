बस्तर आर्ट गैलरी में जुटे बड़ी संख्या में युवा उद्यमी, मुख्य अतिथि बोले– जुनून और इच्छाशक्ति से बदल सकता है देश

शनिवार को बस्तर आर्ट गैलरी में हुए इस कार्यक्रम का विषय था बस्तर में स्टार्टअप की चुनौतियां और संभावनाएं’’। बड़ी संख्या में युवा उद्यमियों की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया। मुख्य अतिथि देवकर साहेब संस्थापक च्यवन आयुर्वेदा रायपुर ने कहा कि अगर युवाओं के भीतर जुनून और इच्छाशक्ति है, तो वे देश बदल सकते हैं। स्टार्टअप की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन जिद और समर्पण ही सफलता की असली कुंजी है। सपने हमेशा बड़े देखो, लेकिन शुरुआत अपने आसपास की छोटी जरूरतों को समझकर करो।