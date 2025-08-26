CG News: केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव से मंत्री केदार ने की भेंट, बस्तर प्रवास का दिया न्यौता

मंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव को बस्तर की वर्तमान स्थिति और वहां की जरूरतों के बारे में जानकारी देते हुए बस्तर प्रवास के लिये आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि बस्तर की संस्कृति विश्व प्रसिद्ध संस्कृति है। प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण बस्तर का विकास विष्णुदेव साय सरकार का संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने ले लिये भाजपा की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है।