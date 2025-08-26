CG News: केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव से मंत्री केदार ने की भेंट, बस्तर प्रवास का दिया न्यौता

CG News: प्रदेश के वनमंत्री केदार कश्यप एक दिवसीय दिल्ली प्रवास पर हैं। जहां उन्होंने ने छत्तीसगढ़ के विकास और उन्नति को लेकर केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रों में हो रहे कार्य, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 सहित हाथी मानव द्वन्द को लेकर जानकारी दी।
मंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव को बस्तर की वर्तमान स्थिति और वहां की जरूरतों के बारे में जानकारी देते हुए बस्तर प्रवास के लिये आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि बस्तर की संस्कृति विश्व प्रसिद्ध संस्कृति है। प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण बस्तर का विकास विष्णुदेव साय सरकार का संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने ले लिये भाजपा की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है।
CG News: केंद्रीय वनमंत्री से भेंट को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि बस्तर जिला नक्सलमुक्त हो गया है। जहाँ के आदिवासियों, युवक युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बस्तर सार्वधिक वन अच्छादित क्षेत्र है।
जहाँ वन आधारित उद्योग स्थापित कर युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। साथ ही इंद्रावती, कांगेर घाटी, तीरथगढ़, चित्रकोट जैसे अन्य स्थानों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल पर स्थापित करने के उद्देश्य भारत सरकार के मार्गदर्शन और सहयोग से इको टूरिज्म को बढ़ावा देने विस्तृत चर्चा की।