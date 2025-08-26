Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

CG News: केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव से मंत्री केदार ने की भेंट, बस्तर प्रवास का दिया न्यौता

CG News: केंद्रीय वनमंत्री से भेंट को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि बस्तर जिला नक्सलमुक्त हो गया है। जहाँ के आदिवासियों, युवक युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ना बहुत आवश्यक है।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 26, 2025

केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव से मंत्री केदार ने की भेंट (Photo source- Patrika)
केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव से मंत्री केदार ने की भेंट (Photo source- Patrika)

CG News: प्रदेश के वनमंत्री केदार कश्यप एक दिवसीय दिल्ली प्रवास पर हैं। जहां उन्होंने ने छत्तीसगढ़ के विकास और उन्नति को लेकर केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रों में हो रहे कार्य, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 सहित हाथी मानव द्वन्द को लेकर जानकारी दी।

CG News: भूपेंद्र यादव बस्तर आने का न्यौता

मंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव को बस्तर की वर्तमान स्थिति और वहां की जरूरतों के बारे में जानकारी देते हुए बस्तर प्रवास के लिये आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि बस्तर की संस्कृति विश्व प्रसिद्ध संस्कृति है। प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण बस्तर का विकास विष्णुदेव साय सरकार का संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने ले लिये भाजपा की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है।

ये भी पढ़ें

Amit Shah Bastar Visit: 3 माह में आज दूसरी बार बस्तर दौरे पर अमित शाह, कर सकते हैं नई सरेंडर पॉलिसी की लॉन्चिंग
जगदलपुर
Amit Shah Bastar Visit: 3 माह में आज दूसरी बार बस्तर दौरे पर अमित शाह, कर सकते हैं नई सरेंडर पॉलिसी की लॉन्चिंग

स्वरोजगार से जोड़ना बहुत आवश्यक…

CG News: केंद्रीय वनमंत्री से भेंट को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि बस्तर जिला नक्सलमुक्त हो गया है। जहाँ के आदिवासियों, युवक युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बस्तर सार्वधिक वन अच्छादित क्षेत्र है।

जहाँ वन आधारित उद्योग स्थापित कर युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। साथ ही इंद्रावती, कांगेर घाटी, तीरथगढ़, चित्रकोट जैसे अन्य स्थानों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल पर स्थापित करने के उद्देश्य भारत सरकार के मार्गदर्शन और सहयोग से इको टूरिज्म को बढ़ावा देने विस्तृत चर्चा की।

ये भी पढ़ें

दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अपने शहर पहुंचे किरण सिंहदेव, गजमाला और आतिशबाजी के साथ हुआ भव्य स्वागत
जगदलपुर
CG Politics

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 04:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव से मंत्री केदार ने की भेंट, बस्तर प्रवास का दिया न्यौता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.