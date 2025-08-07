CG News: ह्यूमन इंटेल से पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 राज्यों का मोस्ट वांटेड ठग इंदौर से गिरफ्तार

CG News: अनिल राय के खिलाफ छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के अलग-अलग थानों में 9 ठगी के मामले दर्ज हैं। वह अलग-अलग नामों और कंपनियों के माध्यम से कारोबार के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करता था। रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, लखनऊ, नोएडा, पटना और औरंगाबाद की पुलिस भी उसे लंबे समय से तलाश रही थी। आरोपी इंदौर और कोलकाता से बोलस्टर ट्रेड लिंक लिमिटेड, तथा औरंगाबाद से इलेक्ट्रोमेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का संचालन करता था।