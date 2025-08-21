Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

CG News: सांसद महेश कश्यप ने PM मोदी से की मुलाकात, बस्तर दशहरे के लिए दिया निमंत्रण

CG News: सांसद ने एक स्मृति चिन्ह भेंट किया और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले ग्यारह वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 21, 2025

सांसद महेश कश्यप ने PM मोदी से की मुलाकात (Photo source- Patrika)
सांसद महेश कश्यप ने PM मोदी से की मुलाकात (Photo source- Patrika)

CG News: बस्तर सांसद महेश कश्यप ने अपनी धर्मपत्नी चंपा कश्यप और सुपुत्री क्षमता कश्यप के साथ नई दिल्ली में सांसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य मुलाकात की। इस मौके पर सांसद कश्यप ने विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को औपचारिक आमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस निमंत्रण को आत्मीयता के साथ स्वीकार करते हुए बस्तर दशहरे में समय निकालकर शामिल होने का आश्वासन दिया।

CG News: मुलाकात के दौरान सांसद कश्यप की सुपुत्री क्षमता ने प्रधानमंत्री को सादर अभिवादन किया। बच्ची के इस स्नेहपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न होकर प्रधानमंत्री ने उसे टॉफी भेंट की। मुलाकात के दौरान सांसद कश्यप ने प्रधानमंत्री को बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर और केंद्र सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यों के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने एक स्मृति चिन्ह भेंट किया और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले ग्यारह वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं।

21 Aug 2025 01:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: सांसद महेश कश्यप ने PM मोदी से की मुलाकात, बस्तर दशहरे के लिए दिया निमंत्रण

