CG News: सांसद महेश कश्यप ने PM मोदी से की मुलाकात, बस्तर दशहरे के लिए दिया निमंत्रण

CG News: मुलाकात के दौरान सांसद कश्यप की सुपुत्री क्षमता ने प्रधानमंत्री को सादर अभिवादन किया। बच्ची के इस स्नेहपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न होकर प्रधानमंत्री ने उसे टॉफी भेंट की। मुलाकात के दौरान सांसद कश्यप ने प्रधानमंत्री को बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर और केंद्र सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यों के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने एक स्मृति चिन्ह भेंट किया और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले ग्यारह वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं।