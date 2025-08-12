बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप… बस्तर में चला राहुल गांधी का ‘वोट चोरी’ वाला वीडियो

CG News: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। राहुल ने कहा था कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने इन आरोपों पर विस्तार से वीडियो प्रजेंटेशन दिया था। अब राहुल के उसी वीडियो को जिले में कांग्रेसियों को दिखाया गया ताकि वे जनता के बीच जाएं और इसकी जानकारी दें।
सोमवार को संभाग मुख्यालय राजीव भवन में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने बताया कि वोट चोरी के मामले में बीजेपी और चुनाव आयोग की भूमिका को सामने लाने वीडियो प्रजेंटेशन आयोजित किया गया। इस दौरान नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी, प्रभारी महामंत्री जाहिद हुसैन, सुषमा सुता, अभिषेक नायडू, रामशंकर राव, गोरनाथ नाग, रविशंकर तिवारी, हनुमान द्विवेदी, मनोज साहनी, पार्षद शुभम यदु, अफरोज बेगम, गौतम पाणिग्रही, ललिता राव, कमलेश पाठक, एस नीला, सायमा अशरफ, ज्योति राव, उस्मान रजा, तरनजीत सिंह, शादाब अहमद, रजत जोशी, खीरेंद्र यादव, समीर कुरैशी आदि मौजूद रहे।
शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा केंद्रीय चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर सरकार बना रहे हैं। मतदाता सूची में सैकड़ों गड़बडिय़ां हैं, जिन्हें राहुल गांधी ने उजागर किया। मौर्य ने कहा कि बार-बार बीजेपी का आयोग की ओर से बोलना,दोनों की मिलीभगत को दिखाता है। कांग्रेस की मांग है कि सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाए और राहुल गांधी के सवालों का आयोग को जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग की मिलीभगत के बिना इस तरह की गड़बड़ी संभव नहीं है।
CG News: जगदलपुर के पूर्व विधायक और आगामी बिहार चुनाव में कांग्रेस के ऑब्जर्वर रेखचंद जैन भी वीडियो स्क्रीनिंग के दौरान मौजूद थे। उन्होंने वीडियो देखने के बाद कहा कि यह राजनीतिक नहीं, लोकतांत्रिक लड़ाई है। संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम मोदी सरकार लगातार कर रही है। चुनावों में व्यापक स्तर पर धांधली हो रही है। वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग कांग्रेसियों का सामना नहीं कर पा रहा है, यही वजह है कि सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से आयोग ने मिलने की जगह उन्हें गिरफ्तार करवा दिया।