बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप… बस्तर में चला राहुल गांधी का ‘वोट चोरी’ वाला वीडियो

सोमवार को संभाग मुख्यालय राजीव भवन में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने बताया कि वोट चोरी के मामले में बीजेपी और चुनाव आयोग की भूमिका को सामने लाने वीडियो प्रजेंटेशन आयोजित किया गया। इस दौरान नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी, प्रभारी महामंत्री जाहिद हुसैन, सुषमा सुता, अभिषेक नायडू, रामशंकर राव, गोरनाथ नाग, रविशंकर तिवारी, हनुमान द्विवेदी, मनोज साहनी, पार्षद शुभम यदु, अफरोज बेगम, गौतम पाणिग्रही, ललिता राव, कमलेश पाठक, एस नीला, सायमा अशरफ, ज्योति राव, उस्मान रजा, तरनजीत सिंह, शादाब अहमद, रजत जोशी, खीरेंद्र यादव, समीर कुरैशी आदि मौजूद रहे।