CG News: खुले में पशु छोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, प्रशासन ने जारी किए ये सख्त निर्देश

पशु पालकों को खुले में मवेशी न छोड़ने के लिए एक माह तक जागरूक किया जाएगा। अभियान के तहत नगर निगम और पशुपालन विभाग संयुक्त रूप से लोगों को समझाएंगे कि आवारा पशु न केवल सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं बल्कि स्वयं भी हादसों के शिकार होते हैं। परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर पशुओं के विचरण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने विशेष योजना तैयार की है। इसमें निगरानी दलों का गठन, पशुओं के पुनर्वास, दुर्घटना प्रबंधन और आपात सेवाओं के समन्वय की जिम्मेदारी तय की गई है।