CG News: केरल हाईकोर्ट के फैसले से जाग उठी है उम्मीद, लोगों ने कहा- बस्तर में भी माफ होना चाहिए टैक्स

ऐसे में अब यहां के लोगों ने भी मांग तेज कर दी है कि जब तक पूरी सुविधा नहीं दी जाती, तब तक टोल वसूली बंद की जाए। पत्रिका की टीम ने इस विषय पर शहर के नागरिकों से चर्चा किया जिसमें लोगों ने कहा कि बस्तर के लिए एनएच 30 जीवन रेखा है, लेकिन केशकाल घाटी इस मार्ग के सुगम होने में सबसे बड़ी बाधा है। ऐसे में यहां पर टोल टैक्स लेना अनुचित है।