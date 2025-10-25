Chhath Puja 2025 Nahay Khay: नहाय खाय के साथ आज से छठ महापर्व शुरू, बाजार में पूजा सामग्री की खरीदारी जोरों पर

खरना 26 अक्टूबर को, जिसमें व्रती उपवास करके प्रसाद ग्रहण करेंगे। डूबते सूर्य को अर्घ्य 27 अक्टूबर को अर्पित किया जाएगा। पर्व का समापन उगते सूर्य को अर्घ्य 28 अक्टूबर को किया जाएगा। इन तीन दिनों तक श्रद्धालु पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार सूर्य देव की पूजा-अर्चना करेंगे। पर्व का उद्देश्य न केवल धार्मिक आस्था का प्रदर्शन है, बल्कि सामाजिक एकता, परिवारिक समरसता और स्वास्थ्य-पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी फैलाना है। स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन घाटों पर जलवायु और स्वच्छता के नियमों का पालन सुनिश्चित कर रहे हैं।