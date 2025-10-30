Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान मोंथा का असर… केके रेलमार्ग पर भूस्खलन से यातायात ठप

Cyclone Montha: बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान मोंथा के प्रभाव से बस्तर क्षेत्र में भारी तबाही मची है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण किरंदुल-कोत्तावालसा (केके) रेलमार्ग पर त्याडा और चिमड़पल्ली के बीच भयंकर भूस्खलन हो गया। पहाडिय़ों से बड़े-बड़े चट्टानें व मलबा ट्रैक पर गिर पड़ा, साथ ही टनल को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। इससे रेल यातायात पूरी तरह ठप हो गया था, लेकिन रेलवे कर्मचारियों की तत्परता से मात्र चार घंटे के अंदर ट्रैक साफ कर लाइन क्लियर कर ली गई।