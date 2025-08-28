CG News: बस्तर में बारिश के बाद तबाही का मंजर, सभी जिलों में 1000 करोड़ तक के नुकसान का अनुमान

CG News: बस्तर में सोमवार से मंगलवार तक हुई बारिश की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बस्तर के लिए तीन दिन बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच अब हालात सामान्य हो रहे हैं। नदी-नालों का पानी गांवों और सडक़ों पर चढ़ गया था जो अब उतर रहा है लेकिन प्रभावितों का दर्द अब भी बरकरार है। ऐसा इसलिए क्योंकि बस्तर में बाढ़ से प्रभावित प्रमुख चार जिले बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में 1000 करोड़ तक के नुकसान का आंकलन किया गया है। सभी जिलों में पुल-पुलिया के बहने की घटना सामने आई है।