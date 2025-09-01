सैलाब से तबाही..! आधी रात में उजड़ गए 50 से अधिक आशियाने, पुल-एनीकेट पर जमी गाद बनी वजह

मांदर नाले में आंजर व नेंगानार से होकर दर्जनों छोटे- बढ़े नालों का पानी आकर मिलता है। यह पानी मांदर गांव से होकर सिरिसगुड़ा व फिर चित्रकोट मार्ग की ओर बहता हुआ कई भाग में बंटकर देउरगांव के पास इंद्रावती में समाहित होता है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश थमने के बाद लोग लौटे तो सब उजड़ चुका था। चार दिन बाद भी तीन से चार फीट तक की गाद इन मकानों में घुसी हुई है। लोग फावड़े से खोदकर गाद के नीचे से अपने दैनिक उपयोग के सामान निकालते नजर आए।