Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

सैलाब से तबाही..! आधी रात में उजड़ गए 50 से अधिक आशियाने, पुल-एनीकेट पर जमी गाद बनी वजह

Flash Flood in Jagdalpur: जगदलपुर जिले में लोहांडीगुड़ा ब्लाक के मांदर में बाढ़ की विभिषिका से चार दिन बाद भी प्रभावित उबर नहीं सके हैं।

जगदलपुर

Shradha Jaiswal

Sep 01, 2025

सैलाब से तबाही..! आधी रात में उजड़ गए 50 से अधिक आशियाने(photo-patrika)
सैलाब से तबाही..! आधी रात में उजड़ गए 50 से अधिक आशियाने(photo-patrika)

Flash Flood in Jagdalpur: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में लोहांडीगुड़ा ब्लाक के मांदर में बाढ़ की विभिषिका से चार दिन बाद भी प्रभावित उबर नहीं सके हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मांदर नाले के बाईं ओर ढलान पर बसे चिकलापारा में गाद के साथ आठ फीट ऊंची लहर तेज रफ्तार से आकर टकराई थी।

Flash Flood in Jagdalpur: आठ फीट ऊंचे सैलाब का कहर

गुरुवार की सुबह नौ बजे आई इस आपदा में पानी के दबाव व गाद के सामने जो भी पेड़, मकान, सामान आया वहीं दबकर रह गया। लोग जान बचाकर दूर भाग खड़े हुए। एक से डेढ़ घंटे बाद बारिश थमी तो उन्होंने ऐसा भयावह मंजर देखा जिससे वे कांप गए। पीजी कालेज जगदलपुर के एचओडी जियोलाजी के भूगर्भ शास्त्री डॉ. अमितांशु झा ने कहा की यदि रात में यह होता तो मकान के नीचे ही उनकी जलसमाधि बन जाती।

ये भी पढ़ें

NHM कर्मियाें की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, ‘मोदी की गारंटी खोज अभियान’ किया शुरू
जगदलपुर
NHM कर्मियाें की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी (Photo source- Patrika)

50 से ज्यादा घर ढहे

मां दर में जो स्थिति बताई जा रही है। उसकी वजह फ्लैश फ्लड जैसी है। दरअसल इस गांव के आसपास किसी एक ही जगह कम समय में सौ मिमी से अधिक बारिश हुई होगी। पानी के इस वेग ने आसपास के गाद को अपने में समाहित किया होगा।

यह बहकर जब मांदर पुल के पास बने एनीकेट तक पहुंची होगी तो गेट बंद रहा होगा। इससे पानी का लेवल छह फीट से अधिक ऊंचा का हो गया होगा। ग्रामीण यदि कह रहे हैँ कि बादल फटा है तो इससे इंकार नहीं किया जा सकता। यह अध्ययन का विषय है।

आंजर की ओर से आया रैला

मांदर नाले में आंजर व नेंगानार से होकर दर्जनों छोटे- बढ़े नालों का पानी आकर मिलता है। यह पानी मांदर गांव से होकर सिरिसगुड़ा व फिर चित्रकोट मार्ग की ओर बहता हुआ कई भाग में बंटकर देउरगांव के पास इंद्रावती में समाहित होता है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश थमने के बाद लोग लौटे तो सब उजड़ चुका था। चार दिन बाद भी तीन से चार फीट तक की गाद इन मकानों में घुसी हुई है। लोग फावड़े से खोदकर गाद के नीचे से अपने दैनिक उपयोग के सामान निकालते नजर आए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 12:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / सैलाब से तबाही..! आधी रात में उजड़ गए 50 से अधिक आशियाने, पुल-एनीकेट पर जमी गाद बनी वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट