‘पत्रिका’ की खबर के बाद पीजी कॉलेज की जनभागीदारी समिति गठित, 2 साल से पड़ी थी ठप

पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद विधायक किरण देव ने मामले में तत्परता दिखाते हुए तत्काल समिति का गठन करवा दिया। संभाग के सबसे बड़े पीजी कॉलेज के लिए समिति के नामों की घोषणा गुरुवार को कर दी गई। जिले के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व अन्य को इस समिति में जगह दी गई है। अब यही समिति कॉलेज से जुड़े जरूरी निर्णय लेगी। अब तक अटके हुए कामों को अब गति मिलेगी। समिति का अध्यक्ष पूर्व सांसद दिनेश कश्यप को बनाया गया है। वहीं विधायक किरण देव इस समिति में बतौर सदस्य मौजूद रहेंगे।