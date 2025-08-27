CG Heavy Rain: बस्तर में बरसी आफत, कार समेत चार बहे, हेलीकॉप्टर से 5 का रेस्क्यू

सुकमा और ओडिशा का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में 85 परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। वहीं, एसडीआरएफ की टीम ने अब तक 15 लोगों को सुरक्षित निकाला है। पहली बार हेलीकॉप्टर से पांच लोगों का रेस्क्यू किया गया। इसी बीच एक नाले में कार सहित चार लोगों के बह जाने की भी खबर है। प्रशासन तेजी से राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जापान से फोन पर हालात की जानकारी ली।