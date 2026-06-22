Chhattisgarh Naxal News: नक्सलियों की पाबंदियों से आजादी, बस्तर में फिर से बस रहे परिवार, जागी पिता बनने की उम्मीद

Naxal Affected Area Update: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समाप्ति के बाद आम लोग ही नहीं, खुद आत्मसमर्पित नक्सलियों का जीवन भी बदल रहा है। बरसों सामानक प्री बनने के बजाय खाक एनकाउंटर के साये में जी रहे ये नक्सली आत्मसमर्पण के बाद अब समाज की मुख्यधारा में लौटे तो उनका परिवार भी बस रहा है, और पिता बनने की हसरत भी पूरी हो रही है। शासन ने मानवीय पहल के तहत नक्सली संगठन में सक्रिय रहने के दौरान जबरन नसबंदी (वासेक्टॉमी) का शिकार हुए पुरुषों को दोबारा पितृत्व सुख दिलाने के लिए विशेष 'रिवर्स वासेक्टॉमी' अभियान शुरू किया है।