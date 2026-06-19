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Bastar Tourism: बस्तर पर्यटन को मिलेगा नया डेस्टिनेशन! डेढ़ करोड़ रुपए से संवरेगा जगदलपुर का महादेव घाट

Jagdalpur Mahadev Ghat: जगदलपुर के प्रमुख धार्मिक स्थल महादेव घाट का 1.50 करोड़ रुपए की लागत से उन्नयन किया जाएगा। घाट निर्माण, हाईमास्ट लाइट, पेवर ब्लॉक, शौचालय, सुरक्षा दीवार और अन्य सुविधाओं के साथ इसे धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

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जगदलपुर

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Laxmi Vishwakarma

Jun 19, 2026

Bastar Tourism

जगदलपुर महादेव घाट (photo source- Patrika)

Bastar Tourism: बस्तर संभाग के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल महादेव घाट जल्द ही नए और आकर्षक स्वरूप में नजर आएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा लगभग 1.50 करोड़ रुपए की लागत से महादेव घाट का व्यापक उन्नयन और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस परियोजना के तहत घाट परिसर में आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे यह स्थल न केवल आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी नई पहचान हासिल करेगा।

शुक्रवार को महापौर संजय पांडेय ने नगर निगम की टीम और संबंधित अधिकारियों के साथ महादेव घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समयसीमा और कार्ययोजना के अनुसार शुरू किए जाएं तथा गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए।

Mahadev Ghat Infrastructure Project: श्रद्धालुओं को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

महादेव घाट के विकास कार्यों के अंतर्गत घाट निर्माण के साथ सुरक्षा के लिए टो वॉल का निर्माण किया जाएगा। आवागमन को सुगम बनाने के लिए पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे, जबकि श्रद्धालुओं के बैठने के लिए चबूतरे विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा घाट परिसर में एसएस रेलिंग, आधुनिक शौचालय, स्वच्छ पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। इन सुविधाओं के विकसित होने से बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी और धार्मिक आयोजनों के दौरान व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी।

धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

महापौर संजय पांडेय ने कहा कि महादेव घाट केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि यह शहर की सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे एक आधुनिक धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घाट के सौंदर्यीकरण और सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ-साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी बेहतर अनुभव मिलेगा। इससे जगदलपुर में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है।

हाईमास्ट और डेकोरेटिव लाइट से जगमगाएगा घाट

परियोजना के तहत घाट परिसर में रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था को विशेष प्राथमिकता दी गई है। बेहतर रोशनी के लिए हाईमास्ट लाइट और आकर्षक डेकोरेटिव लाइट्स लगाई जाएंगी। इससे एक ओर जहां रात के समय श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, वहीं दूसरी ओर घाट का सौंदर्य भी कई गुना बढ़ जाएगा। रोशनी से जगमगाता महादेव घाट शाम और रात के समय लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है।

Chhattisgarh Tourism Development: स्थानीय लोगों की राय से बनेगा विकास मॉडल

महादेव घाट के विकास में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी को भी महत्व दिया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों और महिलाओं ने सुरक्षा, स्वच्छता, बैठने की व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था को लेकर अपने सुझाव दिए। महापौर ने भरोसा दिलाया कि नागरिकों द्वारा दिए गए उपयोगी सुझावों को परियोजना में शामिल किया जाएगा। उनका कहना था कि विकास कार्य केवल निर्माण तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि ऐसे होने चाहिए जो लोगों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करें।

बस्तर को मिलेगा नया धार्मिक-पर्यटन केंद्र

महादेव घाट के उन्नयन को बस्तर क्षेत्र में धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बेहतर आधारभूत सुविधाएं, सुरक्षित वातावरण और आकर्षक सौंदर्यीकरण इस स्थल को क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्रों में शामिल कर सकते हैं। नगर निगम का लक्ष्य महादेव घाट को ऐसा आदर्श स्थल बनाना है, जहां श्रद्धालुओं को आस्था का अनुभव मिले और पर्यटकों को बस्तर की सांस्कृतिक पहचान की झलक भी देखने को मिले। परियोजना पूरी होने के बाद महादेव घाट जगदलपुर की नई पहचान के रूप में उभर सकता है।

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Published on:

19 Jun 2026 07:55 pm

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