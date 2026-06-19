Bastar Tourism: बस्तर पर्यटन को मिलेगा नया डेस्टिनेशन! डेढ़ करोड़ रुपए से संवरेगा जगदलपुर का महादेव घाट

महादेव घाट के उन्नयन को बस्तर क्षेत्र में धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बेहतर आधारभूत सुविधाएं, सुरक्षित वातावरण और आकर्षक सौंदर्यीकरण इस स्थल को क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्रों में शामिल कर सकते हैं। नगर निगम का लक्ष्य महादेव घाट को ऐसा आदर्श स्थल बनाना है, जहां श्रद्धालुओं को आस्था का अनुभव मिले और पर्यटकों को बस्तर की सांस्कृतिक पहचान की झलक भी देखने को मिले। परियोजना पूरी होने के बाद महादेव घाट जगदलपुर की नई पहचान के रूप में उभर सकता है।