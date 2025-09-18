CG News: नक्सलियों ने पहली बार हथियार डालने को लेकर लिखा पत्र, गृहमंत्री ने जारी कर दी नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन

उत्तर और दक्षिण बस्तर में लाल आतंक के खात्मे के साथ ही विकास की नई गाथा लिखी जा सकेगी। प्रदेश सरकार इसे लेकर काफी आशावान है। बस्तर में निवेश का प्लान तैयार किया जा रहा है। यहां प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है, जिससे विकास के नए द्वार खुलेंगे। उद्योगों की स्थापना होगी। सड़कों का जाल बिछेगा। इसके साथ ही शिक्षा में भी क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना है। बस्तर लंबे समय से आतंक से पीड़ित रहा है। प्रचूर खनीज संसाधनों के बाद भी विकास से कोसों दूर है, जिसे अब गति मिलेगी।