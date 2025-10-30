Illegal Sand Mining: अवैध रूप से रेत का उत्खनन करते 6 वाहन जब्त, मालिकों पर होगी सख्त कार्यवाही

Illegal Sand Mining (photo source- Patrika)
Illegal Sand Mining: कलेक्टर हरिस एस के निर्देशानुसार खनिज अधिकारी शिखर चेरपा के मार्गदर्शन में खनिज जांच दल द्वारा 28 अक्टूबर को जिले के ग्राम बनियागांव का औचक निरीक्षण में अवैध रूप से गौण खनिज रेत का उत्खनन करते पाये जाने के कारण उत्खननकर्ताओं के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर 6 वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में सौंपी गई।
Illegal Sand Mining: रेत का अवैध परिवहन करते हुए पांच टिप्पर और एक चैन माउण्टेन पोकलेन की जब्ती की गई है। वाहनों को खनिज मय जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपते हुए वाहन मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही में जिला खनिज जांच उडऩदस्ता दल के खनि अधिकारी शिखर चेरपा, खनि निरीक्षक मृदुल गुहा तथा खनि सिपाही डिकेश्वर खरे उपस्थित रहे।
