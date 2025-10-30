Illegal Sand Mining: अवैध रूप से रेत का उत्खनन करते 6 वाहन जब्त, मालिकों पर होगी सख्त कार्यवाही

Illegal Sand Mining: रेत का अवैध परिवहन करते हुए पांच टिप्पर और एक चैन माउण्टेन पोकलेन की जब्ती की गई है। वाहनों को खनिज मय जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपते हुए वाहन मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही में जिला खनिज जांच उडऩदस्ता दल के खनि अधिकारी शिखर चेरपा, खनि निरीक्षक मृदुल गुहा तथा खनि सिपाही डिकेश्वर खरे उपस्थित रहे।