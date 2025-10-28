Jagdalpur Railway Station: जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर आधुनिकीकरण की रफ्तार तेज, जल्द दिखेगा नया कलेवर

Jagdalpur Railway Station: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बन रहे जगदलपुर रेलवे स्टेशन का आधे से अधिक काम पूरा हो चुका है। पत्रिका अपने पाठकों के लिए पहली बार इसके नए कलेवर का ब्लूप्रिंट जारी कर रहा है। आने वाले समय में जब यह पूर्ण होगा तब यहां एयरपोर्ट जैसी लग्जरी सुविधाएं नागरिकों को मिलेंगी।