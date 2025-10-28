Patrika LogoSwitch to English

Jagdalpur Railway Station: जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर आधुनिकीकरण की रफ्तार तेज, जल्द दिखेगा नया कलेवर

Jagdalpur Railway Station: केंद्र की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चुने गए जगदलपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प तेजी से जारी है। आधे से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 28, 2025

Jagdalpur Railway Station (Photo source- Patrika)

Jagdalpur Railway Station (Photo source- Patrika)

Jagdalpur Railway Station: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बन रहे जगदलपुर रेलवे स्टेशन का आधे से अधिक काम पूरा हो चुका है। पत्रिका अपने पाठकों के लिए पहली बार इसके नए कलेवर का ब्लूप्रिंट जारी कर रहा है। आने वाले समय में जब यह पूर्ण होगा तब यहां एयरपोर्ट जैसी लग्जरी सुविधाएं नागरिकों को मिलेंगी।

इनमें एसी कांसर्ट, एस्केलेटर, अलग-अलग एंट्री-एग्जिट, वीआईपी लाउंज और पार्किंग शामिल हैं। यह न केवल स्टेशन की तस्वीर बदलेगा, बल्कि बस्तर को रेल यात्रा का प्रीमियम गेटवे बना देगा। लंबे समय के बाद स्टेशन के कायाकल्प को लेकर लोगों में बेहद उत्साह है।

एयरपोर्ट जैसा लुक - अलग डिपार्चर-अराइवल जोन, वाइड कांसर्ट (100 मीटर से अधिक चौड़ाई), लिट-एस्केलेटर और एलईडी डिस्प्ले बोर्ड।

पेसेंजर-फ्रेंडली फीचर्स - वीआईपी लाउंज, फूड कोर्ट, रिटायरिंग रूम, वुमन चाइल्ड केयर रूम और डिजिटल चेक-इन काउंटर।

ग्रीन एंड स्मार्ट - सोलर पैनल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और वाई-फाई हॉटस्पॉट और पर्यावरण के साथ कनेक्टेड।

कनेक्टिविटी बूस्ट - मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन से बस-ऑटो स्टैंड सीधा जुड़ेगा, पार्किंग में १०० वाहनों की क्षमता।

कुल लागत - लगभग 17 करोड़

नया टर्मिनल भवन

फुट ओवरब्रिज और लिट

यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं

प्लेटफ़ॉर्म को लंबा करना और यात्री प्रतीक्षालय को बढ़ाना

50 साल की जरूरत को देखते हुए तैयार किया जा रहा स्टेशन

Jagdalpur Railway Station: आगामी 50 वर्ष की जरूरत को ध्यान में रखकर होने वाले कायाकल्प से यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी उच्च स्तरीय सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगी। स्टेशन के नाम के कम से कम दो एलईडी बोर्ड लगेंगे। प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाई जाएगी।

प्रत्येक स्टेशन की आवश्यकता को ध्यान में रख वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, कार्यकारी लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए विशेष स्थान बनाएं जाएंगे। साथ ही स्थानीय कला व संस्कृति का संदेश परक डिजाइन चित्रकारी से हुए सौंदर्यीकरण से लोगों को स्टेशन पहुंचने पर उस क्षेत्र की विशेषता का भी एहसास होगा।

Published on:

28 Oct 2025 11:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur

