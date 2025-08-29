Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्र ने की आत्महत्या, हॉस्टल के कमरे में इस हालत में मिला शव

MBBS student commits suicide: बीती रात मेडिकल कॉलेज के एक एमबीबीएस छात्र ने हॉस्टल में अपने ही कमरे में लगे पंखे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 29, 2025

मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र ने की आत्महत्या (Photo source- Patrika)
मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र ने की आत्महत्या (Photo source- Patrika)

MBBS student commits suicide: जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक एमबीबीएस छात्र ने पंखे से लटकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र के आत्महत्या की खबर रूम मेट से मिली। उन्होंने अपने अन्य साथियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद छात्र के गले में बंधी रस्सी को काटकर निकाला गया फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई।

MBBS student commits suicide: मिली जानकारी के मुताबिक जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे मृतक छात्र की पहचान 36 वर्षीय ज्ञानेंद्र मिश्रा के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला था। वह मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। बता दें कि इस घटना की अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर छात्र ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया? फिलहाल पुलिस जांच कर रही है।

Published on:

29 Aug 2025 11:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्र ने की आत्महत्या, हॉस्टल के कमरे में इस हालत में मिला शव

