मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्र ने की आत्महत्या, हॉस्टल के कमरे में इस हालत में मिला शव

MBBS student commits suicide: जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक एमबीबीएस छात्र ने पंखे से लटकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र के आत्महत्या की खबर रूम मेट से मिली। उन्होंने अपने अन्य साथियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद छात्र के गले में बंधी रस्सी को काटकर निकाला गया फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई।