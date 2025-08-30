हॉकी के जादूगर को नमन, मेजर ध्यानचंद जयंती पर मैराथन के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस का आगाज

National Sports Day 2025: हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बस्तर जिला प्रशासन ने खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए तीन दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत की। 29 अगस्त से 31 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन का शुभारंभ मैराथन दौड़ से हुआ।
पीजी कॉलेज चौक पर आयोजित शुभारंभ समारोह में महापौर संजय पांडे ने नागरिकों को प्रतिदिन शारीरिक गतिविधियों के लिए समय निकालने और परिवार व समाज को फिटनेस की ओर प्रोत्साहित करने की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने हरी झंडी दिखाकर मैराथन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाना स्वास्थ्य और फिटनेस की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
मैराथन में महिला वर्ग के लिए 5 किलोमीटर और पुरुष वर्ग के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ आयोजित हुई। महिला वर्ग में प्रमिला मंडावी प्रथम, रुदना कश्यप द्वितीय और राजेश्वरी नेताम तृतीय स्थान पर रहीं। पुरुष वर्ग में पंडरूराम वट्टी ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि फूलधर नेताम और सुखराम कश्यप क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
इस अवसर पर नगर निगम अध्यक्ष खेम सिंह देवांगन, महापौर परिषद के सदस्य संग्राम राणा, निर्मल पाणिग्राही, लक्ष्मण झा, जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, प्रभारी खेल अधिकारी ऋषिकेश तिवारी, नगर निगम आयुक्त प्रवीण वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी बी.आर. बघेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे।
National Sports Day 2025: राष्ट्रीय खेल दिवस के अंतर्गत 30 अगस्त को जगदलपुर के इंदिरा स्टेडियम में वरिष्ठ नागरिकों की 400 मीटर तेज चाल प्रतियोगिता, कराते मुकाबले और शिक्षा विभाग की ओर से वाद-विवाद व निबंध लेखन प्रतियोगिताएं होंगी। वहीं 31 अगस्त को जिला पंचायत के सहयोग से साइकिल रैली और बच्चों के लिए 100, 200, 400 और 800 मीटर दौड़ जैसी एथलेटिक्स स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह टाउन हॉल, जगदलपुर में होगा।