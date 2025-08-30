हॉकी के जादूगर को नमन, मेजर ध्यानचंद जयंती पर मैराथन के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस का आगाज

National Sports Day 2025: राष्ट्रीय खेल दिवस के अंतर्गत 30 अगस्त को जगदलपुर के इंदिरा स्टेडियम में वरिष्ठ नागरिकों की 400 मीटर तेज चाल प्रतियोगिता, कराते मुकाबले और शिक्षा विभाग की ओर से वाद-विवाद व निबंध लेखन प्रतियोगिताएं होंगी। वहीं 31 अगस्त को जिला पंचायत के सहयोग से साइकिल रैली और बच्चों के लिए 100, 200, 400 और 800 मीटर दौड़ जैसी एथलेटिक्स स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह टाउन हॉल, जगदलपुर में होगा।