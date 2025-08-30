Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

हॉकी के जादूगर को नमन, मेजर ध्यानचंद जयंती पर मैराथन के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस का आगाज

National Sports Day 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाना स्वास्थ्य और फिटनेस की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 30, 2025

मैराथन के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस का आगाज (Photo source- Patrika)
मैराथन के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस का आगाज (Photo source- Patrika)

National Sports Day 2025: हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बस्तर जिला प्रशासन ने खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए तीन दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत की। 29 अगस्त से 31 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन का शुभारंभ मैराथन दौड़ से हुआ।

National Sports Day 2025: हरी झंडी दिखाकर किया मैराथन का उद्घाटन

पीजी कॉलेज चौक पर आयोजित शुभारंभ समारोह में महापौर संजय पांडे ने नागरिकों को प्रतिदिन शारीरिक गतिविधियों के लिए समय निकालने और परिवार व समाज को फिटनेस की ओर प्रोत्साहित करने की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने हरी झंडी दिखाकर मैराथन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाना स्वास्थ्य और फिटनेस की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

ये भी पढ़ें

National Sports Day 2025: जब मैदान ही नहीं बचे तो कल के खिलाड़ी कहां से निकलेंगे? जानिए राजधानी के गुमनाम खेल मैदान के बारे में
Patrika Special News
अब बस यादों में बचे हैं मैदान (फोटो सोर्स- पत्रिका)

मैराथन में महिला वर्ग के लिए 5 किलोमीटर और पुरुष वर्ग के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ आयोजित हुई। महिला वर्ग में प्रमिला मंडावी प्रथम, रुदना कश्यप द्वितीय और राजेश्वरी नेताम तृतीय स्थान पर रहीं। पुरुष वर्ग में पंडरूराम वट्टी ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि फूलधर नेताम और सुखराम कश्यप क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

इस अवसर पर नगर निगम अध्यक्ष खेम सिंह देवांगन, महापौर परिषद के सदस्य संग्राम राणा, निर्मल पाणिग्राही, लक्ष्मण झा, जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, प्रभारी खेल अधिकारी ऋषिकेश तिवारी, नगर निगम आयुक्त प्रवीण वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी बी.आर. बघेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे।

National Sports Day 2025: राष्ट्रीय खेल दिवस के अंतर्गत 30 अगस्त को जगदलपुर के इंदिरा स्टेडियम में वरिष्ठ नागरिकों की 400 मीटर तेज चाल प्रतियोगिता, कराते मुकाबले और शिक्षा विभाग की ओर से वाद-विवाद व निबंध लेखन प्रतियोगिताएं होंगी। वहीं 31 अगस्त को जिला पंचायत के सहयोग से साइकिल रैली और बच्चों के लिए 100, 200, 400 और 800 मीटर दौड़ जैसी एथलेटिक्स स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह टाउन हॉल, जगदलपुर में होगा।

ये भी पढ़ें

CG News: खेल अलंकरण समारोह 3 को संभावित, विभाग ने 27 तक मंगाई थी दावा-आपत्ति
रायपुर
CG News: खेल अलंकरण समारोह 3 को संभावित, विभाग ने 27 तक मंगाई थी दावा-आपत्ति

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2025 11:51 am

Published on:

30 Aug 2025 11:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / हॉकी के जादूगर को नमन, मेजर ध्यानचंद जयंती पर मैराथन के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस का आगाज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.