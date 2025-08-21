Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

नवोदय विद्यालय में एडमिशन का मौका.. फिर बढ़ा दी गई फॉर्म की Last Date, जानें

Navodaya Vidyalaya Admission 2025: प्रवेश व अध्ययन संबंधी किसी भी प्रकार की नि:शुल्क जानकारी व परामर्श के लिए कमांडर संदीप मुरारका एवं उनकी टीम से 7089905625 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 21, 2025

नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की लास्ट डेट बढ़ा दी गई (Photo source- Patrika)
नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की लास्ट डेट बढ़ा दी गई (Photo source- Patrika)

Navodaya Vidyalaya Admission 2025: नवोदय विद्यालय समिति ने चयन परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले अंतिम तिथि 27 जुलाई 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 13 अगस्त 2025 किया गया था। लेकिन उसके बाद भी पूरे देश में अधिक फॉर्म नहीं भरे गए इसी लिए अब एक बार फिर इस तिथि को बढ़ाते हुए 27 अगस्त 2025 कर दिया गया है।

विद्यार्थी 27 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यह परीक्षा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत संचालित की जाती है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना हैं।

Navodaya Vidyalaya Admission 2025: नवोदय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध सह-शिक्षा आवासीय संस्थान हैं, जहाँ कक्षा 6वीं से 12वीं तक छात्रों को नि:शुल्क आवास, भोजन, स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें और स्टेशनरी दी जाती है। प्रवेश व अध्ययन संबंधी किसी भी प्रकार की नि:शुल्क जानकारी व परामर्श के लिए कमांडर संदीप मुरारका एवं उनकी टीम से 7089905625 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

Navodaya Vidyalaya Admission 2025 (Photo source- Patrika)

Published on:

21 Aug 2025 11:35 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / नवोदय विद्यालय में एडमिशन का मौका.. फिर बढ़ा दी गई फॉर्म की Last Date, जानें

