नवोदय विद्यालय में एडमिशन का मौका.. फिर बढ़ा दी गई फॉर्म की Last Date, जानें

Navodaya Vidyalaya Admission 2025: नवोदय विद्यालय समिति ने चयन परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले अंतिम तिथि 27 जुलाई 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 13 अगस्त 2025 किया गया था। लेकिन उसके बाद भी पूरे देश में अधिक फॉर्म नहीं भरे गए इसी लिए अब एक बार फिर इस तिथि को बढ़ाते हुए 27 अगस्त 2025 कर दिया गया है।