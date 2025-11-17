CG News: अब नगर निगम में भी चाइस सेंटर शुरू, आधार कार्डसहित कई सेवाओं का मिलेगा लाभ

CG News: जगदलपुर नगर निगम कार्यालय में रविवार को नवीन आधार सेवा केंद्र लोक सेवा केंद्र एवं सीएससी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में महापौर संजय पांडे तथा नगर निगम अध्यक्ष खेम सिंह देवांगन विशेष रूप से उपस्थित रहे। नया केंद्र शुरू होने से अब आधार कार्ड से संबंधित कार्यों के साथ-साथ आय, जाति, निवास, विवाह प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं, श्रम पंजीयन, ई-श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड तथा अन्य सभी प्रकार की ऑनलाइन नागरिक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।