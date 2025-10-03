एक क्लिक में जानें वस्तुओं के घटे दाम..! सरकार ने GST पोर्टल किया जारी, इस तरह करें पोर्टल का इस्तेमाल…

एक क्लिक में जानें वस्तुओं के घटे दाम(photo-patrika)
GST Online Portal: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 22 सितंबर से लागू जीएसटी के नए दरों की जानकारी के लिए सरकार ने एक पोर्टल जारी किया है। इस पोर्टल से उपभोक्ता सिर्फ एक क्लिक में यह देख सकेंगे कि किन वस्तुओं के दाम कम हुए हैं। इस पोर्टल में रोजमर्रा की जरूरत की चीजों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कपड़े और अन्य सामान तक की पूरी सूची उपलब्ध कराई गई है।
इसका उद्देश्य ग्राहकों को सही जानकारी देना और बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसका सीधा फायदा आम उपभोक्ता को होगा, क्योंकि कई जरूरी वस्तुओं के दाम कम हो सकते हैं। इसके जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि किस उत्पाद पर कितना टैक्स बचेगा और उपभोक्ता की कितनी बचत होगी।
जीएसटी में छूट संबंधी जानकारी के लिए सरकार द्वारा जारी पोर्टल का नाम (https:// savingswithgst. in) है। पोर्टल में नई दरों से पहले और बाद में उत्पादों की कीमतों की तुलना की जा सकती है। सरकार के इस पोर्टल के जरिए ग्राहक अपने सामान के कीमतों में अंतर को खुद देख सकते हैं। ऐसे में नए दर घोषित होने के बाद भी जिन दुकानदारों द्वारा पुराने दामों पर सामान बेचा जा रहा है उससे राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही दुकानदारों पर भी सही दरों पर बिक्री करने का दबाव बनेगा।
इस पोर्टल में सामान की कई श्रेणियां बनाई गई है। जिसमें खाने-पीने और रोजमर्रा के उपयोग से जुड़ी वस्तुओं की श्रेणियां शामिल हैं। इनमें खाद्य पदार्थ, स्नैक्स, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसोई के सामान आदि शामिल हैं। उपभोक्ता जिस श्रेणी की वस्तुओं की बचत जानना चाहते हैं, उस पर क्लिक करना होगा। फिर ’शॉपिंग कार्ट में उन्हें जोड़ना होगा। जो वस्तुएं जोड़ी जाएंगी, उन पर लगने वाला कुल कर वैट और जीएसटी का अंतर करके बताया जाएगा।
2 इसके बाद पेज नीचे की ओर स्क्रॉल होगा, जहां वस्तुओं की अलग-अलग श्रेणियां दिखाई देंगी।
3 इन श्रेणियों में जाकर वस्तुओं का चुनाव कर ’शॉपिंग कार्ट’ में जोड़ें और व्यू कार्ट पर क्लिक करें।
4 इससे नया पेज खुल जाएगा और आपके द्वारा चुनी गईं वस्तुओं की सूची और उनके दाम दिखाई देंगे।
5 नीचे की ओर वैट और जीएसटी के आधार पर कितना कर देय होगा, इसकी जानकारी मिलेगी।
6 अंत में नई जीएसटी प्रणाली के तहत उपभोक्ता को कुल कितनी बचत होगी वह राशि दिखाई देगी।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग