एक क्लिक में जानें वस्तुओं के घटे दाम..! सरकार ने GST पोर्टल किया जारी, इस तरह करें पोर्टल का इस्तेमाल…

जीएसटी में छूट संबंधी जानकारी के लिए सरकार द्वारा जारी पोर्टल का नाम (https:// savingswithgst. in) है। पोर्टल में नई दरों से पहले और बाद में उत्पादों की कीमतों की तुलना की जा सकती है। सरकार के इस पोर्टल के जरिए ग्राहक अपने सामान के कीमतों में अंतर को खुद देख सकते हैं। ऐसे में नए दर घोषित होने के बाद भी जिन दुकानदारों द्वारा पुराने दामों पर सामान बेचा जा रहा है उससे राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही दुकानदारों पर भी सही दरों पर बिक्री करने का दबाव बनेगा।