Patrika Harit Pradesh Abhiyan: हरियाली फैलाने वुमन फॉर ट्री अभियान शुरू

Patrika Harit Pradesh Abhiyan: राज्य सरकार के निर्देश और महापौर संजय पाण्डेय की पहल पर नगर निगम के अमृत मित्र योजना के अंतर्गत शुरू किए गए वुमन फॉर ट्री अभियान ने न केवल हरियाली को संजोने की पहल की है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। महाराणा प्रताप वार्ड के पुराने डंपिंग यार्ड में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में विशेष आकर्षण यह रहा कि लगाए गए पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी अब महिला स्व-सहायता समूहों के पास होगी।