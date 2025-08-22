Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

Patrika Harit Pradesh Abhiyan: हरियाली फैलाने वुमन फॉर ट्री अभियान शुरू

Patrika Harit Pradesh Abhiyan: महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से न केवल पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सशक्त संदेश भी जाएगा।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 22, 2025

हरियाली फैलाने वुमन फॉर ट्री अभियान शुरू (Photo source- Patrika)
हरियाली फैलाने वुमन फॉर ट्री अभियान शुरू (Photo source- Patrika)

Patrika Harit Pradesh Abhiyan: राज्य सरकार के निर्देश और महापौर संजय पाण्डेय की पहल पर नगर निगम के अमृत मित्र योजना के अंतर्गत शुरू किए गए वुमन फॉर ट्री अभियान ने न केवल हरियाली को संजोने की पहल की है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। महाराणा प्रताप वार्ड के पुराने डंपिंग यार्ड में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में विशेष आकर्षण यह रहा कि लगाए गए पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी अब महिला स्व-सहायता समूहों के पास होगी।

Patrika Harit Pradesh Abhiyan: 900 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया…

नगर निगम इस उद्देश्य के लिए ट्री गार्ड उपलब्ध कराएगा ताकि पौधे सुरक्षित रहें। जागरण महिला स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष लक्ष्मी कश्यप, सदस्य सुलमणि डहरिया और डॉली बघेल को इन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह प्रयोग अपने आप में इसलिए भी अनूठा है क्योंकि जगदलपुर शहर में पहली बार महिलाओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।

योजना के तहत प्रत्येक स्थान पर 300 पौधे लगाए जाएंगे और एक समूह की तीन महिलाएं मिलकर 100-100 पेड़ों की देखभाल करेंगी। शहर के तीन स्थानों महाराणा प्रताप वार्ड पुराना डंपिंग यार्ड, कृष्ण कुंज और इंद्रावती नदी किनारे पर कुल 900 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना की खूबसूरती यह है कि पौधारोपण मात्र औपचारिकता बनकर नहीं रह जाएगा।

रिपोर्ट तैयार करने तक की व्यवस्था की गई

Patrika Harit Pradesh Abhiyan: जियो टैगिंग से लेकर पौधों की दैनिक रिपोर्ट तैयार करने तक की व्यवस्था की गई है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से न केवल पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सशक्त संदेश भी जाएगा। इस अवसर पर अवसर पर महापौर संजय पांडे, नगर निगम अध्यक्ष खेमसिंह देवांगन, आयुक्त प्रवीण कुमार वर्मा, एमआईसी सदस्य निर्मल पानीग्राही, लक्ष्मण झा, सुरेश गुप्ता, पार्षद श्याम सुंदर बघेल, संपत झा मौजूद थे।

Updated on:

22 Aug 2025 05:30 pm

Published on:

22 Aug 2025 05:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur

